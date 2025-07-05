6 июля – День Аграфены-купальницы. Травы и растения обладают особой силой

6 июля — особый день, ведь это канун праздника Ивана Купала. Предки наши славяне верили, что травы и растения, собранные нынче, обладают особой силой — средства, приготовленные на их основе, будут максимально эффективными.
Церковь же сегодня чтит память святой мученицы Агриппины (Аграфены), которая еще в молодые годы решила отказаться от вступления в брак, а посвятила свою жизнь служению Господу. В то время были распространены гонения в отношении христиан, а потому, вскоре Аграфена была арестована и подвержена мучениям, не желая отказываться от христианства в пользу идолопоклонства. За свою веру девушка получила награду – ангел освободил ее от уз темнице. Однако сама Аграфена все-таки вскоре умерла в тюрьме от полученных ран. Похоронили ее три христианки, и отмечали, что у гроба Аграфены стали совершаться чудеса. Купальницей ее прозвали именно по той причине, что с этого дня начинаются массовые купания в водоемах.
Что касается ночи на Ивана Купала: считается, что именно 6 июля цветет папоротник, и если его найти, то можно отыскать зарытый клад. В вечер этого дня девушки надевали свои самые лучшие наряды и ходить в них из дома в дом со словами: «Умойте», что означало, что девушке нужно подарить какое-нибудь украшение – ленту, серьги и т.д. Сама же ночь на Ивана Купала считалась мистической – ее называли временем оборотней, колдунов и ведьм.
Погодных примет на сегодня нет, а вот бытовые есть:
- «На Аграфену потерял соловейко голос через яшный колос», идет колошение ячменя.
- «Сей репу на Аграфену — хороша будет».
- Начало Полного лета. Сбор лечебных трав и кореньев. Приступают к уборке озимой пшеницы.
- Начало купания в реках, так как вода в это время уже достаточно прогрелась.
- Моются и парятся в банях, где пол застлан травами.
- Белокочанную и цветную капусту от бабочки капустницы поливают настоем помидорной ботвы. Хорошо действует промыв струей холодной воды из шланга каждого кочана белокочанной капусты. Цветную закрывают листьями.
- На Аграфену гречиха мала, овсу порост.
Именины 6 июля отмечают: Александр, Алексей, Антон, Артемий, Герман, Пётр, Фёдор.
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