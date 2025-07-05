6 июля – День Аграфены-купальницы. Травы и растения обладают особой силой

6 июля — особый день, ведь это канун праздника Ивана Купала. Предки наши славяне верили, что травы и растения, собранные нынче, обладают особой силой — средства, приготовленные на их основе, будут максимально эффективными.

Церковь же сегодня чтит память святой мученицы Агриппины (Аграфены), которая еще в молодые годы решила отказаться от вступления в брак, а посвятила свою жизнь служению Господу. В то время были распространены гонения в отношении христиан, а потому, вскоре Аграфена была арестована и подвержена мучениям, не желая отказываться от христианства в пользу идолопоклонства. За свою веру девушка получила награду – ангел освободил ее от уз темнице. Однако сама Аграфена все-таки вскоре умерла в тюрьме от полученных ран. Похоронили ее три христианки, и отмечали, что у гроба Аграфены стали совершаться чудеса. Купальницей ее прозвали именно по той причине, что с этого дня начинаются массовые купания в водоемах.

Что касается ночи на Ивана Купала: считается, что именно 6 июля цветет папоротник, и если его найти, то можно отыскать зарытый клад. В вечер этого дня девушки надевали свои самые лучшие наряды и ходить в них из дома в дом со словами: «Умойте», что означало, что девушке нужно подарить какое-нибудь украшение – ленту, серьги и т.д. Сама же ночь на Ивана Купала считалась мистической – ее называли временем оборотней, колдунов и ведьм.

Погодных примет на сегодня нет, а вот бытовые есть:

«На Аграфену потерял соловейко голос через яшный колос», идет колошение ячменя.

«Сей репу на Аграфену — хороша будет».

Начало Полного лета. Сбор лечебных трав и кореньев. Приступают к уборке озимой пшеницы.

Начало купания в реках, так как вода в это время уже достаточно прогрелась.

Моются и парятся в банях, где пол застлан травами.

Белокочанную и цветную капусту от бабочки капустницы поливают настоем помидорной ботвы. Хорошо действует промыв струей холодной воды из шланга каждого кочана белокочанной капусты. Цветную закрывают листьями.

На Аграфену гречиха мала, овсу порост.

Именины 6 июля отмечают: Александр, Алексей, Антон, Артемий, Герман, Пётр, Фёдор.

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