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6 июня – День Симеона Столпника. Цветёт шиповник

6 июня – День Симеона Столпника. Цветёт шиповник

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 21:23 05.06.2026

В народе считали, что с 6 июня начинается настоящее лето. Говорили: «Шиповник цветет – румянец года ведет». Это растение для наших предков олицетворяло собой настоящую любовь и было символом красоты да молодости.

Очень ценили и лечебные свойства шиповника.  С его помощью принято было залечивать раны, чистить кровь, лечить простуду. А среди молодых девушек было распространено поверье о том, что умывание водой, которая была настояна на шиповнике, позволит сохранить молодость и красоту.

6 июня, согласно народному календарю, начинались зеленые или летние святки, которые продлятся до 13 июня. Дома украшали растениями и цветами, на березах завивали венки.

Церковь же нынче чтит память чудотворца Симеона Столпника. Он иночествовал в сирийской пустыне, где основал новый вид подвижнической жизни, именуемой столпничеством. Суть его заключалась в том, что Симеон устроил столп высотой в несколько метров, а затем взобрался на него и поселился там. Столпник стоял круглые сутки и беспрестанно молился, стойко перенося зной и стужу. В еду употреблял лишь разбухшую в воде пшеницу. О его беспрецедентном подвиге узнали во всем христианском мире.

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Приметы на 6 июня таковы:

  • На Симеона Столпника буйно цветёт шиповник? Стоит ждать знатного клева карася.
  • Если цветки шиповника пахнут сильнее обычного, то будет ливень.
  • Бутоны кувшинки на водной глади указывают на потепление.
  • Если в дождь радуга формируется с севера на юг, то  ненастье будет долгим.
  • Ветер дует вдоль течения? Будет безоблачная погода.
Именины сегодня отмечают: Григорий, Геннадий, Иван, Никита, Семен, Степан, Федор.
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