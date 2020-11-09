6-й тур Премьер-лиги КФС: очередные победы «Крымтеплицы», «Гвардейца» и «Севастополя»

И… дно «ТСК-Таврии».

В минувшую субботу, 7 ноября, в Крыму состоялись матчи 6-го тура чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза сезона-2020/21.

В Феодосии местный «Фаворит-ВД Кафа» принимал ФК «Евпатория». Все значимые события в этом поединке случились в первом тайме. Уже на 5-й минуте евпаториец Илья Пшеничников вывел свою команду вперед. На 18-й минуте феодосийцы сумели отыграться – мяч в активе Евгения Стуканова. Через три минуты гости вновь повели в счете – с пенальти был точен Длявер Нуридинов. На 38-й минуте игры еще один пенальти был назначен в ворота феодосийцев, но Нуридинов на этот раз забить не сумел, пробив в перекладину. Итоговая победа «Евпатории» – 2:1.

Скворцовский «Гвардеец» на своем поле в Новопавловке принимал гостей из бахчисарайского «Кызылташа». В концовке первого тайма полузащитник хозяев Максим Приходной реализовал пенальти – на перерыв команды ушли с минимальным преимуществом «Гвардейца». А во второй половине встречи еще два безответных мяча побывало в воротах «Кызылташа». На 57-й минуте отличился Дзамболат Хасцаев, а за три минуты до окончания основного времени матча Игорь Дудов поставил голевую точку в этой игре – 3:0, победа «Гвардейца».

ФК «Севастополь» в родных стенах встречался с симферопольской «ТСК-Таврией». Исход этого матча решил дубль в исполнении хавбека севастопольцев Артура Айметдинова, который забивал в самом начале и концовке матча (3-я и 86-я минуты). В итоге победа «Севастополя» – 2:0, а «ТСК-Таврия» уступает уже в шестом матче кряду.

И завершался тур игрой в Аграрном Симферополя. Молодежненская «Крымтеплица» уверенно переиграла керченский «Океан». Все пять голов в этом противостоянии были в первом тайме. Хет-трик на свой счет записал новичок «тепличников» Асланбек Сикоев (5-я, 22-я и 26-я минуты), еще один мяч в активе Алексея Бабыря (31-я минута). В составе керчан единственный мяч провел Борис Гогичаишвили на 24-й минуте. 4:1 – победа «Крымтеплицы».

После матчей шестого тура лидирует «Крымтеплица» (15 очков), далее следуют: «Гвардеец» (13), «Севастополь» (12), «Евпатория» (9), «Океан», «Кызылташ» (7), «Фаворит-ВД Кафа» (4) и «ТСК-Таврия» (0). Отметим, что «Севастополь» и «Евпатория» провели на один матч меньше.

Уже в ближайшую среду, 11 ноября, состоятся поединки 7-го тура. Сыграют: «Океан» – «Гвардеец», «Кызылташ» – «Севастополь», «Евпатория» – «Крымтеплица» и «ТСК-Таврия» – «Фаворит-ВД Кафа».

Фото и материалы: пресс-служба Крымского футбольного союза.