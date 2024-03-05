6 марта — Тимофей Весновей. В ночь снятся вещие сны!

«Начался Тимофей, теплом пахнуло от дверей» — такой присказкой сопровождали 6 марта в народе. И именно сегодня старики, впервые за последние холодные месяцы, выбирались на завалинки и судачили-рядили о том, о сём.
Также считали — какой Тимофей Весновей, такой и будет весна:
- Дует восточный ветер – весна скоро наступит. Южный ветер предвещает теплую погоду с дождями, а северный — холода.
- Метели и снегопады 6 марта обманчивы — через несколько дней всё равно наступит долгожданное потепление.
- Снег растаял вокруг деревьев и оставил пологие края – скоро будет тепло.
- Если же края крутые – ожидай холодных дней.
- Ручьи рано потекли – примета к тому, что сев тоже будет ранним.
- Весна быстро наступила – ожидай раннюю осень.
- Ласточки прилетели – вот-вот наступят теплые дни.
- Во дворе высокие сугробы – погода будет теплой.
Учтите! В ночь на 6 марта снятся только вещие сны!
Именины сегодня отмечают: Александр, Георгий, Григорий, Даниил, Захар, Иван,
А ещё 6 марта во многих странах мира отмечают дивный и очень нежный праздник — День подснежника. Этот цветок считается символом надежды. А, например, в Европе и в Англии, существует старинное поверье о том, что подснежники, посаженные вокруг дома, берегут его жителей от злых духов.
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