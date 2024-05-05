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6 мая — Юрьев день и Егорий вешний

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:57 05.05.2024

6 мая Православная церковь почитает память Георгия Победоносца. В народе эта дата получила название Егорьев день. 6 мая проводили обряд первого выгона скота, а люди купались в росе, собирали целебные травы, жгли костры, совершали аграрные обряды и устраивали ритуальные трапезы.

У восточных славян Егорьев день – главный скотоводческий праздник в году. В это время впервые выгоняли скот на пастбище. У южных славян и в Карпатах в эту дату проводили ритуальное доение овец, делали первый замер молока. Овцу, предназначенную для первого доения, украшали венком из цветов и трав. На котёл, в который её доили, вешали отдельный венок.

Предания Юрьева дня

Еще одно любопытное предание связано в народном календаре с Юрьевым днем. В незапамятные времена крестьяне начинали производить торговые сделки и, по старому обычаю, нанимались в работники «с весеннего Юрия по Семен день или по Покров». Почему, спросите вы, именно этот временной отрезок выбирали? А дело в том, что жило в народе предание, будто есть в Лукоморье люди, которые 9 декабря умирают, а 6 мая оживают. Перед смертью они сносят свои товары в определенное место, где зимою соседи могли их брать за известную цену и без всякого обмана.
С обманщиками и бессовестными покупателями рассчитывались весною, расправляясь с ними нещадно. Звались эти удивительные люди торговым народом, а как они точный учет покупок вели — никому неведомо.

Приметы и суеверия на 6 мая:

  • Вечерняя заря багрово–красная – к плохой погоде
  • Когда на Юрья роса – не надо коням овса
  • На Юрья снег (крупа) – урожай на гречку; на Юрья дождь – гречи нерод
  • Сильный дождь на Егория – травы много вырастет
  • Комары в стаи сбиваются – жди потепления в ближайшее время
  • При грозе гром скоро прекращается – погода наладится
  • Птицы вьют гнезда на солнечной стороне – к холодному лету
  • У здорового человека беспричинно подавленное настроение – к дождю
  • На небе появились облака, по форме напоминающие линзы или вытянутые семена чечевицы – через 1–1,5 часа начнется гроза
  • Если сегодня будет мороз, а через неделю повторится – значит, осень будет теплой
  • Пошел дождь – для скота год легким будет
  • Снег – жди хорошего урожая гречихи
  • Кукушка до 6 мая закуковала – к неурожаю и падежу скота
  • Сегодняшняя роса сулила хороший урожай проса
  • Ясное утро говорит о раннем посеве, ясный вечер – о позднем
  • Березовый лист наполовину распустился – жди хлебного урожая к Успению
  • Если снег еще с полей не сошел – быть неурожаю
  • Мороз в этот день гарантировал богатый урожай овса, проса и гречихи
  • Егорий теплый – со дня на день жди лета
  • Нельзя ничего вязать в день Егория и даже просто держать в руках изделия из шерсти
  • Нельзя кричать и ругаться в этот день – может убить грозой

Егорий также известен как Георгий Победоносец

Его считали покровителем полей и земных плодов, а потому и была распространена традиция освящать поля. Считалось, что Георгий защищает домашний скот, и крестьяне старались именно в день 6 мая помолиться святому, чтобы попросить его уберечь лошадей, коров, овец от болезней и мора. Существовала даже особая молитва, которая называлась скотопасом. В народе говорили, что заботу о скоте следует доверить Егорию, который заключал договор с лешим, и последний не прикасался к домашним животным. Но существовали особые условия этого соглашения – например, нужно было принести лешему молока.
Также была распространена традиция, согласно которой пастух произносил специальный заговор и бросал в лес замок, запертый на ключ. Лешему необходимо было этот замок поднять и отпереть или оставить прежним – так он подтверждал или опровергал продление договора.

Церковь в этот день чтит память Георгия Победоносца

Великомученик Георгий был сыном богатых и благочестивых родителей, воспитавших его в христианской вере. Родился он в городе Бейруте (в древности — Берит), у подножия Ливанских гор.

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Поступив на военную службу, великомученик Георгий выделялся среди прочих воинов своим умом, храбростью, физической силой, воинской осанкой и красотой. Достигнув вскоре звания тысяченачальника, святой Георгий сделался любимцем императора Диоклетиана. Диоклетиан был талантливым правителем, но фанатичным приверженцем римских богов. Поставив себе целью возродить в Римской империи отмирающее язычество, он вошел в историю как один из самых жестоких гонителей христиан.

Услышав однажды на суде бесчеловечный приговор об истреблении христиан, святой Георгий воспламенился состраданием к ним. Предвидя то, что его тоже ожидают страдания, Георгий раздал свое имущество бедным, отпустил на волю своих рабов, явился к Диоклетиану и, объявив себя христианином, обличил его в жестокости и несправедливости. Речь Георгия была полна сильными и убедительными возражениями против императорского приказа преследовать христиан.

Отказ от уговоров отречься

После безрезультатных уговоров отречься от Христа император приказал подвергнуть святого различным мучениям. Святой Георгий был заключен в темницу, где его положили спиной на землю, ноги заключили в колодки, а на грудь положили тяжелый камень. Но святой Георгий мужественно переносил страдания и прославлял Господа. Тогда мучители Георгия начали изощряться в жестокости. Они били святого воловьими жилами, колесовали, бросали в негашеную известь, принуждали бежать в сапогах с острыми гвоздями внутри. Святой мученик все терпеливо переносил. В конце концов император приказал отрубить мечом голову святому. Так святой страдалец ушел ко Христу в Никомидии в 303 году.

Великомученика Георгия за мужество и за духовную победу над мучителями, которые не смогли заставить его отказаться от христианства, а также за чудодейственную помощь людям в опасности — называют еще Победоносцем. Мощи святого Георгия Победоносца положили в палестинском городе Лидда, в храме, носящем его имя, глава же его хранилась в Риме в храме, также посвященном ему.

Также в этот день, 6 мая празднуют:

  • День пехоты — Украина
  • Праздник цветов (Анфестирия) — Кипр
  • День напитков (National Beverage Day) — США
  • 6 мая — День храбрости — Болгария
  • День медсестёр (National Nurses Day) — США
  • Праздник встречи весны (Хедерлез) — Турция
  • День учителя — Ямайка
  • 6 мая — День признательности туристам (National Tourist Appreciation Day) — США
  • День блинчиков «Сюзетт» (National Crepe Suzette Day) — США
  • День мучеников — Ливан, Сирия, Габон
  • Майский банковский выходной — Великобритания, Ирландия
  • Именины у Анатолия, Александры, Георгия, Ивана
  • Егорьев день
  • День памяти святого великомученика Георгия Победоносца
  • Международный день против диеты (International No Diet Day)
  • День Даждьбога
  • 6 мая — День встречи с Белым Рыцарем
  • День герба и флага Москвы
  • День добровольного пожарного в Ульяновской области
  • Глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН
  • День Конституции Республики Тыва
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