6 мая — Юрьев день и Егорий вешний

6 мая Православная церковь почитает память Георгия Победоносца. В народе эта дата получила название Егорьев день. 6 мая проводили обряд первого выгона скота, а люди купались в росе, собирали целебные травы, жгли костры, совершали аграрные обряды и устраивали ритуальные трапезы.
У восточных славян Егорьев день – главный скотоводческий праздник в году. В это время впервые выгоняли скот на пастбище. У южных славян и в Карпатах в эту дату проводили ритуальное доение овец, делали первый замер молока. Овцу, предназначенную для первого доения, украшали венком из цветов и трав. На котёл, в который её доили, вешали отдельный венок.
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Предания Юрьева дня
Приметы и суеверия на 6 мая:
- Вечерняя заря багрово–красная – к плохой погоде
- Когда на Юрья роса – не надо коням овса
- На Юрья снег (крупа) – урожай на гречку; на Юрья дождь – гречи нерод
- Сильный дождь на Егория – травы много вырастет
- Комары в стаи сбиваются – жди потепления в ближайшее время
- При грозе гром скоро прекращается – погода наладится
- Птицы вьют гнезда на солнечной стороне – к холодному лету
- У здорового человека беспричинно подавленное настроение – к дождю
- На небе появились облака, по форме напоминающие линзы или вытянутые семена чечевицы – через 1–1,5 часа начнется гроза
- Если сегодня будет мороз, а через неделю повторится – значит, осень будет теплой
- Пошел дождь – для скота год легким будет
- Снег – жди хорошего урожая гречихи
- Кукушка до 6 мая закуковала – к неурожаю и падежу скота
- Сегодняшняя роса сулила хороший урожай проса
- Ясное утро говорит о раннем посеве, ясный вечер – о позднем
- Березовый лист наполовину распустился – жди хлебного урожая к Успению
- Если снег еще с полей не сошел – быть неурожаю
- Мороз в этот день гарантировал богатый урожай овса, проса и гречихи
- Егорий теплый – со дня на день жди лета
- Нельзя ничего вязать в день Егория и даже просто держать в руках изделия из шерсти
- Нельзя кричать и ругаться в этот день – может убить грозой
Егорий также известен как Георгий Победоносец
Церковь в этот день чтит память Георгия Победоносца
Великомученик Георгий был сыном богатых и благочестивых родителей, воспитавших его в христианской вере. Родился он в городе Бейруте (в древности — Берит), у подножия Ливанских гор.
Поступив на военную службу, великомученик Георгий выделялся среди прочих воинов своим умом, храбростью, физической силой, воинской осанкой и красотой. Достигнув вскоре звания тысяченачальника, святой Георгий сделался любимцем императора Диоклетиана. Диоклетиан был талантливым правителем, но фанатичным приверженцем римских богов. Поставив себе целью возродить в Римской империи отмирающее язычество, он вошел в историю как один из самых жестоких гонителей христиан.
Услышав однажды на суде бесчеловечный приговор об истреблении христиан, святой Георгий воспламенился состраданием к ним. Предвидя то, что его тоже ожидают страдания, Георгий раздал свое имущество бедным, отпустил на волю своих рабов, явился к Диоклетиану и, объявив себя христианином, обличил его в жестокости и несправедливости. Речь Георгия была полна сильными и убедительными возражениями против императорского приказа преследовать христиан.
Отказ от уговоров отречься
После безрезультатных уговоров отречься от Христа император приказал подвергнуть святого различным мучениям. Святой Георгий был заключен в темницу, где его положили спиной на землю, ноги заключили в колодки, а на грудь положили тяжелый камень. Но святой Георгий мужественно переносил страдания и прославлял Господа. Тогда мучители Георгия начали изощряться в жестокости. Они били святого воловьими жилами, колесовали, бросали в негашеную известь, принуждали бежать в сапогах с острыми гвоздями внутри. Святой мученик все терпеливо переносил. В конце концов император приказал отрубить мечом голову святому. Так святой страдалец ушел ко Христу в Никомидии в 303 году.
Великомученика Георгия за мужество и за духовную победу над мучителями, которые не смогли заставить его отказаться от христианства, а также за чудодейственную помощь людям в опасности — называют еще Победоносцем. Мощи святого Георгия Победоносца положили в палестинском городе Лидда, в храме, носящем его имя, глава же его хранилась в Риме в храме, также посвященном ему.
Также в этот день, 6 мая празднуют:
- День пехоты — Украина
- Праздник цветов (Анфестирия) — Кипр
- День напитков (National Beverage Day) — США
- 6 мая — День храбрости — Болгария
- День медсестёр (National Nurses Day) — США
- Праздник встречи весны (Хедерлез) — Турция
- День учителя — Ямайка
- 6 мая — День признательности туристам (National Tourist Appreciation Day) — США
- День блинчиков «Сюзетт» (National Crepe Suzette Day) — США
- День мучеников — Ливан, Сирия, Габон
- Майский банковский выходной — Великобритания, Ирландия
- Именины у Анатолия, Александры, Георгия, Ивана
- Егорьев день
- День памяти святого великомученика Георгия Победоносца
- Международный день против диеты (International No Diet Day)
- День Даждьбога
- 6 мая — День встречи с Белым Рыцарем
- День герба и флага Москвы
- День добровольного пожарного в Ульяновской области
- Глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН
- День Конституции Республики Тыва
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