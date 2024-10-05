Прямо сейчас:
Главная | Актуально | 6 октября – Ираидин день, день Иоанна. Гадайте на судьбу
актуально в республике
6 октября – Ираидин день, день Иоанна. Гадайте на судьбу
фото: pikist.com

6 октября – Ираидин день, день Иоанна. Гадайте на судьбу

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:42 05.10.2024

А ещё 6 октября именовали День мученицы девы Ираиды, Зачатие Иоанна Предтечи, Славление печников, Ираида спорная, Предтеча. Обычно эти сутки выдавались достаточно холодными. Главными делами были заботы по дому: его утепляли, протапливали, заготавливали дрова на зиму.

Также 6 октября гадали о собственной судьбе. Для этого отправлялись к месту слияния двух рек, набирали два кувшина воды (поровну). Потом приносили их домой и смотрели, вода из какого сосуда быстрее испарится. Если воды стало меньше в сосуде, где находилась вода из полной реки, то проблемы сохранятся в течение всего года, и наоборот. Кстати, если человеку выпала неудача, то его называли бедолагой и пытались держаться от него подальше, чтобы самим не стать несчастными. К тому же говорили, что свои беды пересчитывать нельзя: сколько насчитаешь бед, столько же придет вновь – накликаешь.

Было у этого дня и своё блюдо — наливушки. Картошку смешивали с яйцом и молоком, выливали на ржаную лепешку, чуть сворачивали по краям и запекали.

Узнайте больше:  В Крыму награждены победители ежегодной республиканской акции в сфере курортов и туризма «Признание года»

Церковь же нынче чтит святую мученицу Ираиды. Также молятся Иоанну Крестителю и просят его о милости. Иоанн известен под именем Предтечи и является пророком, не только предсказавшим явление Христа, но и крестившим его в водах Иордана.

Приметы дня:

  • Если сорная трава (бурьян) высокая, то снега будет много
  • Если крики диких гусей, улетающих на юг, доносятся с высоты, значит, скоро наступит холодная и долгая зима
  • 6 октября мало грибов и много орехов – ожидай суровую зиму
  • Если человек родился 6 октября, то его талисманом является опал. Такие люди обладают способностями мастерить из глины и камня, являются прекрасными народными умельцами
  • Бурьян высокий – примета, что снега зимой будет много

Именины сегодня отмечают: Петр, Иннокентий, Андрей, Николай, Иван, Ираида, Раиса, Антонина.

Просмотры: 2 228

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: календарь

Комментарии для сайта Cackle
календарь
Включайтесь в обсуждение:
<br>
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.