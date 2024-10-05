6 октября – Ираидин день, день Иоанна. Гадайте на судьбу

А ещё 6 октября именовали День мученицы девы Ираиды, Зачатие Иоанна Предтечи, Славление печников, Ираида спорная, Предтеча. Обычно эти сутки выдавались достаточно холодными. Главными делами были заботы по дому: его утепляли, протапливали, заготавливали дрова на зиму.

Также 6 октября гадали о собственной судьбе. Для этого отправлялись к месту слияния двух рек, набирали два кувшина воды (поровну). Потом приносили их домой и смотрели, вода из какого сосуда быстрее испарится. Если воды стало меньше в сосуде, где находилась вода из полной реки, то проблемы сохранятся в течение всего года, и наоборот. Кстати, если человеку выпала неудача, то его называли бедолагой и пытались держаться от него подальше, чтобы самим не стать несчастными. К тому же говорили, что свои беды пересчитывать нельзя: сколько насчитаешь бед, столько же придет вновь – накликаешь.

Было у этого дня и своё блюдо — наливушки. Картошку смешивали с яйцом и молоком, выливали на ржаную лепешку, чуть сворачивали по краям и запекали.

Церковь же нынче чтит святую мученицу Ираиды. Также молятся Иоанну Крестителю и просят его о милости. Иоанн известен под именем Предтечи и является пророком, не только предсказавшим явление Христа, но и крестившим его в водах Иордана.

Приметы дня:

Если сорная трава (бурьян) высокая, то снега будет много

Если крики диких гусей, улетающих на юг, доносятся с высоты, значит, скоро наступит холодная и долгая зима

6 октября мало грибов и много орехов – ожидай суровую зиму

Если человек родился 6 октября, то его талисманом является опал. Такие люди обладают способностями мастерить из глины и камня, являются прекрасными народными умельцами

Бурьян высокий – примета, что снега зимой будет много

Именины сегодня отмечают: Петр, Иннокентий, Андрей, Николай, Иван, Ираида, Раиса, Антонина.

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