6 сентября – день памяти мученика Евтихия. Нечистая сила бушует
6 сентября

День 6 сентября в народе считали зловещим и попусту старались из дома не выходить. Предки наши верили, что на Евтихия активизируется нечистая сила. А через своих слуг – самоубийц и неприкаянных покойников, умерших от несчастных случаев и от алкоголизма – нечисть вводит человека в грех, а то и губит его тело да душу. Считалось очень плохой приметой увидеть красные цветы, болотные, блуждающие и кладбищенские огни.

Совсем худо было услышать лесное эхо. Говорили, что если оно кого-то позовёт, то тот погибнет ужасной смертью.

Более того, магические свойства приписывали и солнечному восходу в этот день. На него воспрещалось смотреть, чтобы не навлечь на себя несчастье.

Церковь же нынче чтит память мученика Евтихия, который известен как один из учеников святых апостолов Павла и Иоанна Богослова. Правда, сам Евтихий не входил в число 70 апостолов, приближенных к Христу. Между тем, даже в этом случае он стал именоваться апостолом, поскольку сыграл значительную роль в формировании христианской веры на местах своих проповедей. Известно, что сначала Евтихий стал учеником Иоанна Богослова и отправился с ним в путешествие по разным странам, чтобы проповедовать. Далее он встречается с апостолом Павлом и уже после этого путешествует вместе с ним. Во время странствий он испытал большое количество мучений со стороны язычников. Так, Евтихия бросали в клетку к диким животным, морили голодом, прижигали тело раскаленным железом. Как сказано в писании, во время одной из пыток лев, выпущенный к Евтихию из клетки, вдруг заговорил человеческим голосом, и многие свидетели этого явления после этого приняли веру во Христа. К сожалению, Евтихий все-таки умер мученической смертью.

Приметы дня:

  • Солнце закрыто черными тучами – к скорым холодам.
  • Брусники в лесу много – надо поторопиться с жатвой.
  • Ветер 6 сентября сулит несчастье.
  • Тот, кому в этот день доведется много работать, должен надеть льняную одежду. Эта ткань обладает положительной энергией и позволяет быстрее восстановить силы. Но одежда эта не должна быть пестрой.
  • То же самое относится и к людям, которым сегодня доведется побывать среди большого количества людей (на рынке, на совещании, в очереди и т.д.).
  • На утренней заре в окно выглянуть – к безвременной кончине.
  • Увидеть красный цветок – к несчастью.
  • Увидеть в лесу блуждающий огонек – к беде. Можно сгинуть в лесной чаще или сильно обжечься.
  • По преданию, в красные цветы и блуждающие огни превращались души самоубийц и людей, умерших не своей смертью – словом, тех, кого не принимали ни в рай, ни в ад.
  • Если больной человек увидит в этот день умерших родственников, то через месяц он и сам скончается.
  • Порезаться или обжечься 6 сентября – к несчастью.

Именины сегодня отмечают: Арсений, Кузьма, Георгий, Петр, Максим.

