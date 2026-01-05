6 января – День Евгении, день Клавдии. Филипповский пост подходит к завершению

6 января — не только День Святой Клавдии и Святой Евгении. Это также канун Рождества или Сочельник, когда люди ходят по домам и исполняют колядки на счастье. Сегодня завершается Филипповский пост, который начинался 28 ноября. Согласно поверьям, именно в эту ночь на свет появился Иисус Христос.

Интересно, что, несмотря на церковные запреты, на Руси в старину девушки 6 января собирались вместе для того, чтобы погадать, поскольку, согласно верованиям, гадания на Рождество всегда являются правдивыми. Пока не взойдет первая звезда, старались не принимать пищу. К празднику готовили обильный стол, делали уборку, натирали полы травой можжевельника для того чтобы в доме стоял приятный запах.

Память Пре­по­доб­но­му­че­ни­цы Ев­ге­нии

Пре­по­доб­но­му­че­ни­ца Ев­ге­ния, ро­дом рим­лян­ка, жи­ла в Алек­сан­дрии, ку­да ее отец, Филипп, был по­слан им­пе­ра­то­ром Ком­мо­дом (180–192) в ка­че­стве на­мест­ни­ка Егип­та. Ев­ге­ния по­лу­чи­ла пре­крас­ное об­ра­зо­ва­ние и от­ли­ча­лась доб­рым нра­вом и кра­со­той. Мно­гие знат­ные юно­ши до­би­ва­лись ее ру­ки, но всту­пать в брак она не хо­те­ла. По­зна­ко­мив­шись с По­сла­ни­я­ми апо­сто­ла Пав­ла, она всей ду­шой устре­ми­лась к хри­сти­ан­ству и тай­но от ро­ди­те­лей, в со­про­вож­де­нии сво­их двух ра­бов, Про­та и Иа­к­ин­фа, пе­ре­одев­шись в муж­скую одеж­ду, уда­ли­лась в муж­ской мо­на­стырь. Там она со сво­и­ми ра­ба­ми и спут­ни­ка­ми при­ня­ла Свя­тое Кре­ще­ние от епи­ско­па Элия, ко­то­ро­му бы­ло от­кры­то о ней в ви­де­нии, и он бла­го­сло­вил ее под­ви­зать­ся в мо­на­сты­ре в об­ра­зе ино­ка Ев­ге­ния.

Свя­тая Ев­ге­ния стя­жа­ла дар ис­це­ле­ния

Она при­ве­ла ко Хри­сту мно­гих дев, а Клав­дия устро­и­ла стран­но­при­им­ный дом и слу­жи­ла вдо­вам. По про­ше­ствии несколь­ких спо­кой­ных лет им­пе­ра­тор Гал­ли­ен (260–268) вновь на­чал го­не­ние на хри­сти­ан, и мно­гие из них на­шли убе­жи­ще у свя­тых Клав­дии и Ев­ге­нии. В то вре­мя оси­ро­тев­шая мо­ло­дая рим­лян­ка из цар­ско­го ро­да, Ва­сил­ла, услы­шав о хри­сти­а­нах и о свя­той Ев­ге­нии, за­хо­те­ла встре­тить­ся со свя­той и на­пи­са­ла ей пись­мо. В от­вет свя­тая Ев­ге­ния при­сла­ла сво­их дру­зей и спо­движ­ни­ков, Про­та и Иа­к­ин­фа, ко­то­рые про­све­ти­ли Ва­сил­лу, и она при­ня­ла Свя­тое Кре­ще­ние. Слу­жан­ка Ва­сил­лы рас­ска­за­ла ее же­ни­ху Пом­пею, что его неве­ста ста­ла хри­сти­ан­кой, и Пом­пей по­жа­ло­вал­ся им­пе­ра­то­ру на хри­сти­ан, про­по­ве­ду­ю­щих без­бра­чие.

При­вле­чен­ная к от­ве­ту, Ва­сил­ла от­ка­за­лась всту­пать с Пом­пе­ем в брак, и за это ее за­ко­ло­ли ме­чом. Свя­тых Про­та и Иа­к­ин­фа по­та­щи­ли в идоль­ский храм для при­не­се­ния жерт­вы, но ед­ва они всту­пи­ли ту­да, идол упал и раз­бил­ся. Свя­тые му­че­ни­ки Прот и Иа­к­инф бы­ли обез­глав­ле­ны. Свя­тую Ев­ге­нию то­же на­силь­но при­ве­ли в храм Ди­а­ны, но не успе­ла она еще всту­пить в него, как всё ка­пи­ще вме­сте с идо­лом раз­ру­ши­лось. Свя­тую му­че­ни­цу бро­си­ли в Тибр с кам­нем на шее, но ка­мень сва­лил­ся, и она оста­лась невре­ди­ма. Невре­ди­мой оста­лась она и в огне. То­гда ее бро­си­ли в ров, где она на­хо­ди­лась 10 дней. В это вре­мя ей явил­ся Сам Спа­си­тель и воз­ве­стил, что она вой­дет в Цар­ство Небес­ное в день Рож­де­ства Хри­сто­ва. Ко­гда в 262 го­ду на­сту­пил этот свет­лый празд­ник, па­лач умерт­вил свя­тую му­че­ни­цу ме­чом. Вско­ре при­ня­ла му­че­ни­че­ский ве­нец и свя­тая Клав­дия. Пре­по­доб­но­му­че­ни­ца Ев­ге­ния пре­ду­пре­ди­ла ее о дне смер­ти.

Приметы и традиции 6 января:

Несмотря на запреты церкви, незамужние девушки и парни стремились в этот день погадать. Считается, что гадания в канун Рождества всегда сбываются.

Пока на небе не взойдет первая звезда, есть не дозволялось вообще. Хозяйки заканчивали последние приготовления к празднику, готовили обильное угощение, делали легкую уборку на кухне, терли полы травой можжевельника, чтобы в доме лучше пахло. Лишь вечером завершался рождественский пост и люди садились за богато накрытый праздничный стол.

Мусор из дома в этот день выносить нельзя. Все, что накапливалось, собирали и прятали в укромном месте, а затем сжигали.

День ясный и солнечный – год будет урожайным.

Дороги в проталинах – гречка хорошо уродится.

Звездная ночь – к урожаю ягод, грибов и хорошему, обильному потомству у скота.

Ночное небо затянуто тучами – в лесу будет мало ягод.

По погоде на Рождественский Сочельник определяли погоду на весь декабрь.

Тот, кто родился в канун Рождества, обязательно будет богатым.

Нельзя садиться за рождественский стол в черном – это цвет печали.

Особая рождественская традиция – колядки. В Сочельник молодежь наряжалась в праздничные костюмы и заглядывала в гости к односельчанам. Парни и девушки распевали шуточные песни (колядки) в обмен на угощение и звонкую монету. Не впустить колядовщиков в дом считалось плохой приметой – из дома уйдет удача. Тогда как гостеприимная встреча вестников Рождества обещала хозяевам достаток и процветание.

Сильный мороз на улице – к урожаю.

На ночном небе хорошо виден Млечный путь – к теплому лету.

Обязательная процедура в этот день – баня. Считалось, что это защищает от болезней на весь год.

Также по 6 января судят о том, каким будет месяц декабрь. В этом помогают приметы. В День Клавдии говорят: «День прибавился на ступню куриную». Согласно древним приметам, именно сейчас наступают самые суровые морозы. «Зима резвится не только в лесу, но и у человека на носу», — говорят в народе.

Именины сегодня отмечают: Сергей, Евгения, Клавдия, Иннокентий, Николай, Артем.

А ещё 6 января празднуют:

Рождественский сочельник (Навечерие Рождества Христова)

Хур-хрум-день

Католическое Богоявление

День песочного печенья – США

Святое Рождество Христово и Крещение – Армения

День бобов (National Bean Day) – США

Маленькое Рождество – Ирландия

Праздник трёх королей – Германия

День марунов – Ямайка

День вооружённых сил – Ирак

Праздник банковских и финансовых работников – Беларусь

День Патет Лао – Лаос

День Бефаны – Италия

Традиционный день подношения (Traditional Day of Offering) – Бутан

Йорданов день – Болгария

