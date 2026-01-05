6 января – День Евгении, день Клавдии. Филипповский пост подходит к завершению

6 января — не только День Святой Клавдии и Святой Евгении. Это также канун Рождества или Сочельник, когда люди ходят по домам и исполняют колядки на счастье. Сегодня завершается Филипповский пост, который начинался 28 ноября. Согласно поверьям, именно в эту ночь на свет появился Иисус Христос.
Интересно, что, несмотря на церковные запреты, на Руси в старину девушки 6 января собирались вместе для того, чтобы погадать, поскольку, согласно верованиям, гадания на Рождество всегда являются правдивыми. Пока не взойдет первая звезда, старались не принимать пищу. К празднику готовили обильный стол, делали уборку, натирали полы травой можжевельника для того чтобы в доме стоял приятный запах.
Используй удобное оглавление:
Память Преподобномученицы Евгении
Преподобномученица Евгения, родом римлянка, жила в Александрии, куда ее отец, Филипп, был послан императором Коммодом (180–192) в качестве наместника Египта. Евгения получила прекрасное образование и отличалась добрым нравом и красотой. Многие знатные юноши добивались ее руки, но вступать в брак она не хотела. Познакомившись с Посланиями апостола Павла, она всей душой устремилась к христианству и тайно от родителей, в сопровождении своих двух рабов, Прота и Иакинфа, переодевшись в мужскую одежду, удалилась в мужской монастырь. Там она со своими рабами и спутниками приняла Святое Крещение от епископа Элия, которому было открыто о ней в видении, и он благословил ее подвизаться в монастыре в образе инока Евгения.
Святая Евгения стяжала дар исцеления
Она привела ко Христу многих дев, а Клавдия устроила странноприимный дом и служила вдовам. По прошествии нескольких спокойных лет император Галлиен (260–268) вновь начал гонение на христиан, и многие из них нашли убежище у святых Клавдии и Евгении. В то время осиротевшая молодая римлянка из царского рода, Василла, услышав о христианах и о святой Евгении, захотела встретиться со святой и написала ей письмо. В ответ святая Евгения прислала своих друзей и сподвижников, Прота и Иакинфа, которые просветили Василлу, и она приняла Святое Крещение. Служанка Василлы рассказала ее жениху Помпею, что его невеста стала христианкой, и Помпей пожаловался императору на христиан, проповедующих безбрачие.
Привлеченная к ответу, Василла отказалась вступать с Помпеем в брак, и за это ее закололи мечом. Святых Прота и Иакинфа потащили в идольский храм для принесения жертвы, но едва они вступили туда, идол упал и разбился. Святые мученики Прот и Иакинф были обезглавлены. Святую Евгению тоже насильно привели в храм Дианы, но не успела она еще вступить в него, как всё капище вместе с идолом разрушилось. Святую мученицу бросили в Тибр с камнем на шее, но камень свалился, и она осталась невредима. Невредимой осталась она и в огне. Тогда ее бросили в ров, где она находилась 10 дней. В это время ей явился Сам Спаситель и возвестил, что она войдет в Царство Небесное в день Рождества Христова. Когда в 262 году наступил этот светлый праздник, палач умертвил святую мученицу мечом. Вскоре приняла мученический венец и святая Клавдия. Преподобномученица Евгения предупредила ее о дне смерти.
Приметы и традиции 6 января:
- Несмотря на запреты церкви, незамужние девушки и парни стремились в этот день погадать. Считается, что гадания в канун Рождества всегда сбываются.
- Пока на небе не взойдет первая звезда, есть не дозволялось вообще. Хозяйки заканчивали последние приготовления к празднику, готовили обильное угощение, делали легкую уборку на кухне, терли полы травой можжевельника, чтобы в доме лучше пахло. Лишь вечером завершался рождественский пост и люди садились за богато накрытый праздничный стол.
- Мусор из дома в этот день выносить нельзя. Все, что накапливалось, собирали и прятали в укромном месте, а затем сжигали.
- День ясный и солнечный – год будет урожайным.
- Дороги в проталинах – гречка хорошо уродится.
- Звездная ночь – к урожаю ягод, грибов и хорошему, обильному потомству у скота.
- Ночное небо затянуто тучами – в лесу будет мало ягод.
- По погоде на Рождественский Сочельник определяли погоду на весь декабрь.
- Тот, кто родился в канун Рождества, обязательно будет богатым.
- Нельзя садиться за рождественский стол в черном – это цвет печали.
- Особая рождественская традиция – колядки. В Сочельник молодежь наряжалась в праздничные костюмы и заглядывала в гости к односельчанам. Парни и девушки распевали шуточные песни (колядки) в обмен на угощение и звонкую монету. Не впустить колядовщиков в дом считалось плохой приметой – из дома уйдет удача. Тогда как гостеприимная встреча вестников Рождества обещала хозяевам достаток и процветание.
- Сильный мороз на улице – к урожаю.
- На ночном небе хорошо виден Млечный путь – к теплому лету.
- Обязательная процедура в этот день – баня. Считалось, что это защищает от болезней на весь год.
Также по 6 января судят о том, каким будет месяц декабрь. В этом помогают приметы. В День Клавдии говорят: «День прибавился на ступню куриную». Согласно древним приметам, именно сейчас наступают самые суровые морозы. «Зима резвится не только в лесу, но и у человека на носу», — говорят в народе.
А ещё 6 января празднуют:
- Рождественский сочельник (Навечерие Рождества Христова)
- Хур-хрум-день
- Католическое Богоявление
- День песочного печенья – США
- Святое Рождество Христово и Крещение – Армения
- День бобов (National Bean Day) – США
- Маленькое Рождество – Ирландия
- Праздник трёх королей – Германия
- День марунов – Ямайка
- День вооружённых сил – Ирак
- Праздник банковских и финансовых работников – Беларусь
- День Патет Лао – Лаос
- День Бефаны – Италия
- Традиционный день подношения (Traditional Day of Offering) – Бутан
- Йорданов день – Болгария
- Именины у Евгении, Клавдии, Артёма, Николая, Сергея
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: календарь
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: календарь