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7 апреля - Благовещение. Птиц выпускают на волю...
фото: pikist.com

7 апреля — Благовещение. Птиц выпускают на волю…

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 17:58 06.04.2025

Благовещение — православный праздник, который совершается ежегодно 7 апреля (25 марта по старому стилю) и отстоит ровно на 9 месяцев от даты празднования Рождества Христова. Праздник установлен в воспоминание возвещения Деве Марии архангелом Гавриилом благой вести о зачатии и о рождении Ею Богомладенца Исуса Христа. Благовещение имеет один день предпразднества и один день попразднества, в который празднуется Собор св. архистратига Гавриила.

С этим торжеством связано много обычаев и примет. Одна из красивых традиций — выпускали птиц на волю, которых специально для этого выкупали у торговцев.

Старики в этот день пережигали соль. Считали, что после этого она приобретает чудодейственные свойства. Также наши предки были уверены — 7 апреля, точно так же, как и на Пасху, грешников в Аду не мучают.

И! Берегитесь нынче воров! Существует примета: если вор на Благовещение что-то украдет, то весь год для него удачным будет. Так что — будьте бдительны!

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Что касается погоды, то:

  • Гроза на Благовещение? К  теплому лету и хорошему урожаю орехов.
  • На Благовещение сыро – летом будет много грибов.
  • На крышах лежит снег – пролежит на полях до Юрьева дня (6 мая ).
  • Солнечное и безоблачное небо – летом будут грозы.
  • Какой будет погода днем, такой она будет и к вечеру.

Также учтите: на Благовещение нельзя работать. Отдыхать должны все! И люди, и птицы, и животные! Даже еду 7 апреля стоит готовить несложную, не требующую ни затрат времени, ни сил.

Именины 7 апреля отмечают: Савва, Тихон.

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