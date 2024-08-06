7 августа – День Макария и День Анны Холодницы. Катит осень…

И всё больше народные приметы говорят о том, что грядёт-катит осень. Анну Холодницу в народе называли зимоуказательницей, поскольку дни постепенно становились все более холодными. Считается, что с этого дня наступают первые утренники – легкие предрассветные заморозки. Крестьяне полагали, что первые заморозки – это проделки самого Хвороста – злого духа, «отвечающего» за морозы и холодные ветры. По преданию, он ходил в этот день по дворам, морозил землю и воздух, а на стариков напускал разные хвори.

Церковь же нынче чтит память святой Анны — матери Марии, родившей Иисуса Христа. Анна родилась в семье священника и вышла замуж за Иоакима, с которым жила в Назарете. Несмотря на многочисленные попытки зачать ребенка, детей у семейной пары так и не появилось. Но однажды Иоакиму, удалившемуся в пустыню, явился ангел, сообщивший, что Анна вскоре должна родить дочь. Иоаким возвратился домой, и вскоре его супруга, действительно, родила девочку. Имя Мария получила лишь на 15-ый день по иудейскому обычаю. К слову, назвали ее так, как повелел сделать ангел, сказав, что имя дочери Анны и Иоакима уготовил сам господь.

Почитают 7 августа и преподобного Макария Унженского, Желтоводского, который родился в Нижнем Новгороде и проповедовал христианство на территории Чувашии. Был монахом по времена правления князя Василия Иоанновича и прожил 95 лет. Умер в 1504 году. На месте захоронения Макария построен Макарьево-Унженский монастырь с семью каменными церквями.

Узнайте больше: Сергей Аксёнов с рабочей поездкой нагрянул в пгт Приморский Феодосийского городского округа Приметы дня: Заморозки на Анну – к ранней и студеной зиме.

Дождь с утра – к снежной зиме.

Какая погода будет до полудня – таким и будет декабрь. Погода после полудня предсказывала погоду в январе и в феврале.

Слишком большие муравейники в лесу – к холодной зиме.

Большой урожай желудей – зима будет теплой.

Ночью холодно – к морозной зиме.

Добрая примета – крестить детей и играть свадьбы на Анну.

Тот, кто в этот день родится – вырастет здоровым и счастливым.

Ругаться и устраивать скандалы – плохая примета! Поэтому воздержитесь от негативных эмоций.

Роса на лугу замерзла – к особо сильным холодам зимой.

Иней на окнах – к морозам в октябре.

Черемуха плодоносит – осень наступит еще не скоро! Именины сегодня отмечают: Николай, Ираида, Анна, Макар, Александр.

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