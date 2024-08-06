Прямо сейчас:
Главная | Актуально | 7 августа – День Макария и День Анны Холодницы. Катит осень…
актуально в республике
фото: pikist.com

7 августа – День Макария и День Анны Холодницы. Катит осень…

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 20:18 06.08.2024

И всё больше народные приметы говорят о том, что грядёт-катит осень. Анну Холодницу в народе называли зимоуказательницей, поскольку дни постепенно становились все более холодными. Считается, что с этого дня наступают первые утренники – легкие предрассветные заморозки. Крестьяне полагали, что первые заморозки – это проделки самого Хвороста – злого духа, «отвечающего» за морозы и холодные ветры. По преданию, он ходил в этот день по дворам, морозил землю и воздух, а на стариков напускал разные хвори.

Церковь же нынче чтит память святой Анны — матери Марии, родившей Иисуса Христа. Анна родилась в семье священника и вышла замуж за Иоакима, с которым жила в Назарете. Несмотря на многочисленные попытки зачать ребенка, детей у семейной пары так и не появилось. Но однажды Иоакиму, удалившемуся в пустыню, явился ангел, сообщивший, что Анна вскоре должна родить дочь. Иоаким возвратился домой, и вскоре его супруга, действительно, родила девочку. Имя Мария получила лишь на 15-ый день по иудейскому обычаю. К слову, назвали ее так, как повелел сделать ангел, сказав, что имя дочери Анны и Иоакима уготовил сам господь.

Почитают 7 августа и преподобного Макария Унженского, Желтоводского, который родился в Нижнем Новгороде и проповедовал христианство на территории Чувашии. Был монахом по времена правления князя Василия Иоанновича и прожил 95 лет. Умер в 1504 году. На месте захоронения Макария построен Макарьево-Унженский монастырь с семью каменными церквями.

Узнайте больше:  Сергей Аксёнов с рабочей поездкой нагрянул в пгт Приморский Феодосийского городского округа

Приметы дня:

  • Заморозки на Анну – к ранней и студеной зиме.
  • Дождь с утра – к снежной зиме.
  • Какая погода будет до полудня – таким и будет декабрь. Погода после полудня предсказывала погоду в январе и в феврале.
  • Слишком большие муравейники в лесу – к холодной зиме.
  • Большой урожай желудей – зима будет теплой.
  • Ночью холодно – к морозной зиме.
  • Добрая примета – крестить детей и играть свадьбы на Анну.
  • Тот, кто в этот день родится – вырастет здоровым и счастливым.
  • Ругаться и устраивать скандалы – плохая примета! Поэтому воздержитесь от негативных эмоций.
  • Роса на лугу замерзла – к особо сильным холодам зимой.
  • Иней на окнах – к морозам в октябре.
  • Черемуха плодоносит – осень наступит еще не скоро!

Именины сегодня отмечают: Николай, Ираида, Анна, Макар, Александр.

Просмотры: 2 117

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: календарь

Комментарии для сайта Cackle
календарь
Включайтесь в обсуждение:
<br>

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.