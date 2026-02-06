7 февраля — Григорьев день. Держите язык сегодня за зубами!

В Григорьев день почитают память святителя Григория Богослова, жившего в III веке нашей эры. Его считают одним из прародителей христианства. В народе по погоде 7 февраля предсказывали погоду в следующем году.
- Какой день до полудня, таким будет декабрь и январь наступающего года. А по погоде после обеда судили о феврале следующего года.
- Снег выпал на Григория – очередная зима придет нескоро.
- Если синицы весело щебечут во дворе – ждите сильных морозов.
- Сильный снегопад – примета того, что будет ранняя осень.
И! В народе верили: чем больше добрых дел сделаешь 7 февраля, тем больше шансов на спасение души. Однако хвастаться сделанным нельзя — не зачтутся поступки. К тому же, в старину считали, что таким образом можно сглазить не только себя, но и близких. А Бог и без вашего «отчёта» всё увидит и оценит. Кроме того, сегодня не стоит бросаться словами. Всё сказанное нынче — воплотится в реальности.
Именины 7 февраля отмечают: Григорий, Александр,
