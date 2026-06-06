7 июня – Иванов день. Медвяная роса...

В народе примечали, что с 7 июня — из-за резких перепад температуры — начинаются так называемые медвяные (медовые, сладкие) росы. Что это за явление такое? Наши предки обозначали его так: тля и червяки, тянущие из растений сок, оставлять на них свои сладкие следы, которые вредны и для растений, и для скотины, и для детей. Говорили: «Медовая роса ржавами ведает, сладко стелется да больно выедает». Однако крестьяне были лишь частично правы: сама сладкая жидкость — безопасна для растений и животных. Вред же несут насекомые, которых она привлекает. Именно они переносят болезни, опасные для флоры и фауны. Так в результате «медовой росы», и появляется медвяная падь.

Но как бы там ни было, а факт остаётся фактом — этого периода селяне очень опасались. Боялись выпасать скот. Считалось, что животные переевшие травы с медвяной росой, заболевали и мог начаться мор. В старину, когда не существовало действенных средств по борьбе с вредителями, мучнистые росы становились настоящим бедствием для сельских жителей. Боролись с этой напастью разными способами, в том числе и молитвами.

Просили, в частности, помощи при борьбе со сладкой росой у святого Иоанна Крестителя (Иоанна Предтечи), память которого 7 июня чтит церковь. В этот день вспоминают третье обретение главы Иоанна. Святой, напомним, предсказал пришествие Спасителя, а позже крестил Иисуса Христа в водах Иордана.

Приметы на 7 июня таковы:

Много медведяной росы нынче – к богатому урожаю.

Обильная роса утром – к солнечному и теплому дню. Если же росы 7 июня нет, то… скорее всего… будет дождь.

Много цветов на рябине – будет хороший урожай овса.

Рябина зацвела поздно? Осень долгой будет.

Земля сырая к этому времени – примета того, что будет хороший урожай хлеба, и наоборот.

Именины сегодня отмечают: Федор, Елена, Иннокентий, Иван.

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