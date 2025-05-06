7 мая — Евсей и Стратилат

7 мая наши предки не только занимались посевом, но и отмечали праздник Пролетье – наступления лета, и бесповоротного ухода зимы. Проводились различные обряды, помогающие окончательно пробудить землю от зимней спячки и приносящие крестьянам силы и здоровье.

Говорили: «пришел Евсей – в этот день овсы отсей». Считалось, что после 7 мая могут наступить морозы по ночам. Если человек рождался 7 мая, то считали, что у него могут присутствовать способности, помогающие бороться со злыми силами. Наблюдали за природой и анализировали различные явления. А вокруг происходило много всего интересного, ведь именно в этот период зацветали клены, тополя, березы.

Древние славяне прославляли Мать всех богов – Майю Златовласку. В её честь зажигали священный огонь, символизирующий уход зимы, возвращение летних дней и вращение Солнцеворота. Проводились обряды «опахивания», которые способствовали здоровью и привлекали удачу.

Были распространены скоморошьи игры, песни, пляски, хороводы и другие забавы. 7 мая люди играли на различных музыкальных инструментах – дудке, свирелях, кугиклах, барабанах.

Считали, что этот день хорош для гадания. Поэтому вечером девушки ворожили на суженного и свою судьбу. Распространенным было гадание на пшеничных зернах. Девушка загадывала желание и брала немного пшеницы в левую ладонь. Потом высыпала зёрна на стол и пересчитывала их. Если количество чётное, то желание сбудется.

Сам день 7 мая в народе называли по-разному: Евсей, Евсеев день, Стратилат, Савва, Елизавета-чудотворница и т.д.

Предки верили, что в конце первой недели последнего весеннего месяца на человека нападает маета. И нужно 7 мая молиться святой Елизавете для того чтобы избавиться от этой напасти.

7 мая: приметы и поверья

Коль берёза распустилась или показались крылатые муравьи, то пора овес сеять.

Если с лозы и ивы пух летит, то пришло время посева позднего овса.

Много комаров в этот день – хороший знак. Урожай овса богатым будет.

Если рожь в дождь посеять, то сорняки замучают.

Если вечером заря желтого цвета, то дождей не жди.

Вокруг звезд чёрные или белые венчики – к дождю.

Лучи солнца темнеют – к грозе.

Над горизонтом повисли низкие облака, края которых имеют чёткое очертание – к сильной грозе и порывистому ветру.

Сильная завязь орехов, большие почки на осине, урожай сморчков – к урожаю проса.

День несчастливый.

Сны с 6 на 7 мая сбудутся не скоро. Рассказывать о них никому нельзя.

Именины у Елизаветы, Леонтия, Алексея, Сергея, Валентина, Николая

В православном церковном календаре это дата почтения памяти мученика Евсевия Никомидийского

О святом мученике Евсевии известно очень мало. Он был одним из тех людей, которые присутствовали при мучениях Георгия Победоносца. Вместе с ним еще 40 человек видели страдания великомученика и его несгибаемость. Все они уверовали в Иисуса Христа.

В то время правителем Римской империи был Диоклетиан, известный своей жестокостью по отношению к христианам. Он признавал лишь культ языческих богов. Евсевия и остальных арестовали и бросили в темницу. Через некоторое время им предложили принести жертвы идолам, как того требует изданный правителем указ. Они отказались. За ослушание их предали жестоким пыткам. Мучеников били раскаленными железными прутьями до тех пор, пока не слезло все мясо и не обнажились кости. После этого их казнили – отрубили головы. Произошло это в 303 году.



Также в этот день, 7 мая празднуют:

Радоница

День радио

7 мая — День распахнутых окон

День основания Вооружённых Сил России

День Президентского полка

Всемирный день борьбы с астмой (World Asthma Day)

День памяти преподобного Фомы Сирийского, Христа ради юродивого

День связиста и специалиста радиотехнических служб ВМФ РФ

7 мая — День работников уголовно-исполнительных инспекций ФСИН РФ

День Человека Моря — Португалия

День весны — Шотландия

7 мая — День домашнего пивоварения (National Home Brew Day) — США

День учителя (National Teacher Day) — США

День защитника Отечества — Казахстан

7 мая — День прочных и продолжительных достижений (Акшая Трития) — Индия

День возвращения печати — Литва

День работника связи — Кыргызстан, Таджикистан

7 мая — День победы в битве при Дьенбьенфу — Вьетнам

День жаркого с бараньей ногой (Roast Leg of Lamb Day) — США

День дизайна упаковки (National Packaging Design Day) — США

Праздник туризма (National Tourism Day) — США

Евсеев день

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