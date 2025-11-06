7 ноября – день Федота, Бабьи плачи. А ещё — День Великой Октябрьской революции

Долгие годы в Советском Союзе 7 ноября было красным днём календаря. Выходным, праздничным, ознаменованным самыми разными мероприятиями, в том числе в городах проводили шествия и массовые народные гуляния. Для тех, кто в курсе — вспомните те времена, тем же кто не особо силён в истории, рассказываем: 7 ноября (по новому стилю) 1917 года произошла Великая Октябрьская Социалистическая революция – государственный переворот, изменивший жизнь всей страны и повернувший ее вспять, от старого строя к новому. Большевики штурмовали Зимний дворец, свергли старую власть и положили начало иному государству – Советскому Союзу, который просуществовал более чем 70 лет. Этот момент советские люди и отмечали. Широко и масштабно.

Что же касается дореволюционных времен, то в народе этот день называли Бабьи плачи или Дедовские плачи. Женщины в возрасте, а также специально нанятые плакальщицы, шли на кладбище и плакали («голосили») по умершим близким, горевали об их безвременном уходе, вспоминали жизнь и добрые дела покойных родственников. Кроме того, всякая женщина считала в этот день своим долгом как следует выплакаться о своих несчастьях, раскаяться в прегрешениях, очистить душу искренними рыданиями. Считалось, что после этого можно спокойно встретить зиму с чистой душой и помыслами.

Также необходимо было помогать сиротам и обездоленным людям. О детях, оставшихся без родителей, заботились всей деревней. Ни в коем случае нельзя было обманывать сироту или что-то красть у такого ребенка – это считали одним из самых страшных грехов.

Приметы дня:

7 ноября сама земля плачет – обязательно в этот день пойдет либо снег, либо дождь.

Торговцам нельзя никуда ездить с товаром – удачи в делах не будет. Кроме того, нельзя им есть хлеб – чтобы весь год был «хлебным».

Если встать в этот день перед свечой и попросить умерших близких помочь советом – решение проблемы придет уже на следующий день.

Женщинам нельзя плакать в подушку – перо слезы помнит. Тот, кто потом ляжет на эту подушку – тому и перейдут все слезы и скорби. Кроме того, столь необдуманное действие могло обернуться ночными кошмарами для самой хозяйки.

Если после поминок на кладбище осталась еда – ее следует раздать нищим, чтобы они помолились за усопшего.

Если девушка-сирота обратится в этот день с просьбой к умершей матери – она обязательно выполнит ее.

Если сирота в этот день Богу помолится – эту молитву обязательно услышат небеса.

Если 7 ноября у вас попросили милостыню, а вы не подали ее – это сулит неприятности. Именины сегодня отмечают: Афанасий, Валерий.

