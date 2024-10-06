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7 октября – день Феклы Заревницы. И дни заканчиваются быстрее
фото: pikist.com

7 октября – день Феклы Заревницы. И дни заканчиваются быстрее

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:23 06.10.2024

Также 7 октября именовали Запрядальница, день Феклы, Фекла Заревница, Фекла, Жареница, Запрядальняя.

Дни уже заканчиваются быстро, а ночи становятся длинными. Говорили — «День убегает лошадиным скоком». В этот период можно было наблюдать багряные зори. Это происходило, поскольку в полях жгли старую траву, и по вечерам постоянно были видны костры. Обычно этим занимались парни-подростки. Сами крестьяне с утра и до ночи топили печи для просушки снопов. Было очень сложно развести огонь в овине, и это, как правило, делал самый опытный и старый мужчина в семье. Говорили, что сушить хлеб – настоящее искусство. Начинали молотить хлеб с того самого зажинного первого снопа, который летом после уборки урожая ставили в углу избы. Выпекали особый хлеб, который нужно было разделить на всех членов семьи и остатки отдать скотине. Считали, что именно так все приобщаются к священной пище, которая дает достаток и благополучие.

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7 октября молодые девушки гадали на свое будущее. Например, ночью в слегка открытое окно просовывали пирожок. Если угощение никто не заберет – весь следующий год будешь в девках ходить. Если пирожок возьмет холодная рука – брак будет неудачным. Пушистая и теплая ладонь предвещает скорое замужество.

Верили, что все, что на Феклу завяжешь – никогда не сможешь развязать. Именно поэтому, часто на 7 октября планировали свадебные торжества.

Приметы дня:

  • На дубе много желудей – к мягкой зиме и урожайному лету.
  • В это время гром сулит короткую, бесснежную и теплую зиму.
  • Если солнце светит ярко и взошло быстро, то погода изменится.
  • Если белка линяет от хвоста к голове – зима будет студеная, от головы к хвосту – слякотная и долгая.

Именины сегодня отмечают: Василий, Сергей, Фекла, Степан, Андрей, Давид, Виталий, Владислав, Галактион, Павел.

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