7 сентября – день Варфоломея и Тита. По грибы, но мухоморы не давить

7 сентября в народе также называли Листопадником. Главным занятием дня был сбор грибов, которые использовали для приготовления самых разных блюд. Грибные кушанья не считались сытными, но часто выручали крестьян, когда нужно было приготовить что-нибудь быстрое и вкусное. Кроме того, поскольку мяса в достатке не было, считалось, что можно смешивать мясо с грибами, и последние приобретут мясной вкус. Такой «обман» часто использовали для приготовления различных угощений.

И! Особым почетом 7 сентября пользуется не только лесной гриб, но и чайный. Считается, если в этот день на рассвете в баночку с грибом прошептать свое желание, оно обязательно сбудется!

Церковь нынче почитает память Святого Тита – одного из 70 апостолов, который также известен как ученик Святого Павла, который родился на острове Крит. Родители Тита были язычниками и любую другую веру категорически отрицали. Поэтому, неизвестно, каким образом сам Тит пришел к решению проповедовать христианство. Однако, согласно некоторым сведениям, в 49 году он стал сопровождать апостолов Варнаву и Павла на Иерусалимский собор. Вместе с Павлом Тит впоследствии путешествовал по Греции и выполнял поручения своего наставника. Тит также проповедовал христианство, обращая в веру не только людей, но и церковных служителей. Павел в скором времени назначил Тита епископом на острове Крит, а еще одного ученика, тимофея – в Эфесе. Предание гласит о том, что Тит оставался в статусе епископа до самой своей смерти – прожил он 107 лет. Перед смертью успел посетить апостола Павла, который в то время находился в Риме, пребывая в заключении.

Вспоминают в церкви сегодня и святого Варфоломея. Он проповедовал в Армении. В частности, на территории Баку его схватили и подвергли многочисленным мучениям.

Приметы дня:

Много зерна удалось намолотить – к тяжелой, суровой зиме.

Кто рано встает – много грибов соберет.

Много грибов уродилось – к затяжной зиме.

Если 7 сентября дождь пошел, нельзя проводить никаких магических и лечебных ритуалов (читать заговоры, лечить травами, наводить и снимать порчу) – дождевой водой все смоет.

Умыться в этот день водой с серебром (в которой лежало что-то серебряное) – добрая примета. Весь год будете бодрыми, здоровыми и красивыми!

Искупаться в бане – к тому же самому.

Полезный день для совершения покупок и дальней дороги.

Начать в этот день строительство дома – нехорошая примета. Считается, что такой дом долго не простоит.

Тот, кто 7 сентября появился на свет, будет особенно счастливым во второй половине своей жизни. А чтобы такому человеку везло не только в зрелости, но и в юности, с ранних лет он должен носить янтарь в качестве талисмана.

Грибники сегодня не должны брать с собой маленьких детей в лес, чтобы леший в чащу не унес.

Мухомор раздавить – леший накажет.

Именины сегодня отмечают: Владимир, Иван, Моисей.

