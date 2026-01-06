7 января – Христос родился!

7 января верующие отмечают большой церковный праздник – Рождество Христово и вспоминают величайшее чудо – рождение Иисуса Христа, Сына Божьего. В этот день в храмах проводятся торжественные богослужения, люди собираются вместе за праздничным столом. И чем бы ни заняты были люди в праздник Рождества Христова, каждый в память о том, как отказали жители Вифлеема Богоматери в ночлеге и ужине, ставил на окошко зажженную свечу, словно приглашал Господа и Богородицу в гости.
Ещё на Рождество наши предки жгли костры, полагая, что усопшие родители могут возле них обогреться и что от этого огня летом непременно пшеница уродится. Спутывали ножки столов, «привязывая» скотину ко двору. Кормили овец первым испеченным на 7 января блином, чтобы в новом году они здоровыми были. А курам в этот день даже зерна не давали, дабы они летом огородов не копали. Хозяин в рождественскую ночь со двора старался не уходить для того, чтобы ненароком «не вынести из избы достатка и благополучия». А первого пришедшего с поздравлениями гостя принято было на меховой тулуп сажать в надежде на большой приплод ягнят.
Кроме того, в разговенье, в первое рождественское утро нельзя было пить за завтраком воду — иначе летом на сенокосе от жажды иссохнешь. Не принято было в этот день заниматься «гнутой работой», то есть мастерить обручей, полозьев, хомутов, чтобы скотина без приплода не осталась. А в надежде на урожайный год все, как один, встречали праздник в новых платьях. Что же касается «природных» примет, то их на 7 января было множество, причем все только хорошее предсказывали. Выпавший на праздник снег — большие хлеба ворожил, звездное небо — горох сулило, иней — богатый урожай садовых плодов предсказывал, метель пчелиных старателей радовала, а гладкие дороги густую гречиху обещали.
Приметы дня:
- Если на Рождество оттепель, значит, нужно ждать теплую и раннюю весну.
- Если на Рождество, 7 января, ударяют морозы, то так же холодно будет и на Крещение. Может даже начаться сильная метель.
- Если Рождество выпадает на пятницу, значит, зима в этом году будет длинной, а лето, напротив, коротким.
- Если Рождество выпадает на воскресенье, жди удачу во всех делах Человек, родившийся в Рождество, будет счастливым.
- В качестве талисмана ему рекомендуют носить яшму.
- Если в Рождество кошка стенки дерет, значит, совсем скоро погода испортится.
- Если же кошка скрутилась в клубок, нужно ждать сильных морозов.
- Высокие сугробы 7 января предвещают благополучный год.
- Оттепель в день Рождества Христова предвещает раннюю и теплую весну.
- Ясная луна на небе – жди сильных морозов.
- Хорошая погода на Фелицату, в соответствии с приметами, предвещает богатый урожай.
- Известно, что, какой является погода после Рождества Христова, таким и будет весь период после Петрова Дня (12 июля).
- Если хозяйка в этот день разбила посуду либо что-то разлила, это к ссоре.
- Нельзя выносить ссор из избы до самого Старого Нового года – считается, что это к несчастью.
- Сыграть свадьбу 7 января – к счастью в браке.
- Если на улице разыгралась метель – быть ранней весне.
- Нельзя употреблять спиртное в Рождество – пропьешь весь летний урожай.
- По примете 7 января, глава семьи в этот день должен оставаться дома – чтобы стадо не потерялось.
- Если в Рождество, глядя на небо, помолиться и загадать желание, оно обязательно сбудется.
- Если Рождество выпадает на новолуние – это сулит неурожай. Звездное небо, напротив, обещает хороший урожай бобовых культур.
- В этот день нельзя ходить на рыбалку и в лес, чтобы не тревожить водяных, русалок и леших, отмечающих праздник.
- Нельзя 7 января ругаться, работать, переезжать на новое место, резать скот и думать о чем-то плохом.
Именины сегодня отмечают: Кристина, Мария, Григорий.
