7 января – Христос родился!

7 января верующие отмечают большой церковный праздник – Рождество Христово и вспоминают величайшее чудо – рождение Иисуса Христа, Сына Божьего. В этот день в храмах проводятся торжественные богослужения, люди собираются вместе за праздничным столом. И чем бы ни заняты были люди в праздник Рождества Христова, каждый в память о том, как отказали жители Вифлеема Богоматери в ночлеге и ужине, ставил на окошко зажженную свечу, словно приглашал Господа и Богородицу в гости.

Ещё на Рождество наши предки жгли костры, полагая, что усопшие родители могут возле них обогреться и что от этого огня летом непременно пшеница уродится. Спутывали ножки столов, «привязывая» скотину ко двору. Кормили овец первым испеченным на 7 января блином, чтобы в новом году они здоровыми были. А курам в этот день даже зерна не давали, дабы они летом огородов не копали. Хозяин в рождественскую ночь со двора старался не уходить для того, чтобы ненароком «не вынести из избы достатка и благополучия». А первого пришедшего с поздравлениями гостя принято было на меховой тулуп сажать в надежде на большой приплод ягнят.

Кроме того, в разговенье, в первое рождественское утро нельзя было пить за завтраком воду — иначе летом на сенокосе от жажды иссохнешь. Не принято было в этот день заниматься «гнутой работой», то есть мастерить обручей, полозьев, хомутов, чтобы скотина без приплода не осталась. А в надежде на урожайный год все, как один, встречали праздник в новых платьях. Что же касается «природных» примет, то их на 7 января было множество, причем все только хорошее предсказывали. Выпавший на праздник снег — большие хлеба ворожил, звездное небо — горох сулило, иней — богатый урожай садовых плодов предсказывал, метель пчелиных старателей радовала, а гладкие дороги густую гречиху обещали.

Приметы дня:

Если на Рождество оттепель, значит, нужно ждать теплую и раннюю весну.

Если на Рождество, 7 января, ударяют морозы, то так же холодно будет и на Крещение. Может даже начаться сильная метель.

Если Рождество выпадает на пятницу, значит, зима в этом году будет длинной, а лето, напротив, коротким.

Если Рождество выпадает на воскресенье, жди удачу во всех делах Человек, родившийся в Рождество, будет счастливым.

В качестве талисмана ему рекомендуют носить яшму.

Если в Рождество кошка стенки дерет, значит, совсем скоро погода испортится.

Если же кошка скрутилась в клубок, нужно ждать сильных морозов.

Высокие сугробы 7 января предвещают благополучный год.

Оттепель в день Рождества Христова предвещает раннюю и теплую весну.

Ясная луна на небе – жди сильных морозов.

Хорошая погода на Фелицату, в соответствии с приметами, предвещает богатый урожай.

Известно, что, какой является погода после Рождества Христова, таким и будет весь период после Петрова Дня (12 июля).

Если хозяйка в этот день разбила посуду либо что-то разлила, это к ссоре.

Нельзя выносить ссор из избы до самого Старого Нового года – считается, что это к несчастью.

Сыграть свадьбу 7 января – к счастью в браке.

Если на улице разыгралась метель – быть ранней весне.

Нельзя употреблять спиртное в Рождество – пропьешь весь летний урожай.

По примете 7 января, глава семьи в этот день должен оставаться дома – чтобы стадо не потерялось.

Если в Рождество, глядя на небо, помолиться и загадать желание, оно обязательно сбудется.

Если Рождество выпадает на новолуние – это сулит неурожай. Звездное небо, напротив, обещает хороший урожай бобовых культур.

В этот день нельзя ходить на рыбалку и в лес, чтобы не тревожить водяных, русалок и леших, отмечающих праздник.

Нельзя 7 января ругаться, работать, переезжать на новое место, резать скот и думать о чем-то плохом.

Именины сегодня отмечают: Кристина, Мария, Григорий.

