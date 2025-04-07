Прямо сейчас:
Главная | Актуально | 8 апреля — день Гавриила Благовеста. Ничего важного не делать!
Новости Республики
8 апреля - день Гавриила Благовеста. Ничего важного не делать!
иллюстрация: pikist.com

8 апреля — день Гавриила Благовеста. Ничего важного не делать!

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:58 07.04.2025

Или — День Архангела Гавриила. Почитают его и в христианстве, и в исламе, и в иудаизме. На Руси Гавриилу дали имя Благовест, ведь именно он возвестил о рождении Иисуса Марией.

Но, к слову, предки наши считали: всё, что родится на свет 8 апреля, будет обязательно уродливым. Говорили: «Что родилось в день Гавриила – ужасно и некрасиво». Почему? Об этом история умалчивает. В эти сутки старались не делать ничего важного, ничего не создавать. Потому как были уверены — даже пряжа, сотканная сегодня, не получится хорошей.

При этом, правда, не воспрещались работы на огороде. Крестьяне начинали высаживать помидоры, кабачки, тыкву, фасоль, дыню, арбузы.

Узнайте больше:  6 апреля - День Захара и Якова, а также канун Благовещения

Что касается погодных примет:

  • Черемуха зацвела – картофель можно высаживать.
  • Погода 8 апреля говорит о погоде 8 октября.
  • Снег на крышах ещё лежит — в ближайшие 30 дней он не растает.
  • Светлый восход солнца –  снега уже не будет.
  • Заморозки? Весна будет холодной, а лето придет нескоро.
Именины сегодня отмечают: Степан, Авраам, Гавриил, Василий, Лариса, Алла, Анна.
голоса
Оцените материал
Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: календарь

календарь
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x