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иллюстрация: pikist.com

8 апреля — день Гавриила Благовеста. Ужасно и некрасиво…

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 17:40 07.04.2024

Или — День Архангела Гавриила. Почитают его и в христианстве, и в исламе, и в иудаизме. На Руси Гавриилу дали имя Благовест, ведь именно он возвестил о рождении Иисуса Марией.

Но, к слову, предки наши считали: всё, что родится на свет 8 апреля, будет обязательно уродливым. Говорили: «Что родилось в день Гавриила – ужасно и некрасиво». Почему? Об этом история умалчивает. В эти сутки старались не делать ничего важного, ничего не создавать. Потому как были уверены — даже пряжа, сотканная сегодня, не получится хорошей.

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При этом, правда, не воспрещались работы на огороде. Крестьяне начинали высаживать помидоры, кабачки, тыкву, фасоль, дыню, арбузы.

Что касается погодных примет:

  • Черемуха зацвела – картофель можно высаживать.
  • Погода 8 апреля говорит о погоде 8 октября.
  • Снег на крышах ещё лежит — в ближайшие 30 дней он не растает.
  • Светлый восход солнца –  снега уже не будет.
  • Заморозки? Весна будет холодной, а лето придет нескоро.
Именины сегодня отмечают: Степан, Авраам, Гавриил, Василий, Лариса, Алла, Анна.
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