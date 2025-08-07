8 августа – день Ермолая. Внимание кошки к вам в этот день — отличная примета

8 августа, примечали в народе, погода всегда была хорошей. День выдавался теплым, сухим и солнечным, поэтому работали в поле, в саду и в огороде. Вот только женщинам в поле выходить на Ермолая не разрешалось — это мужской день. Рукоделие для барышень также было под запретом, особенно шитье. Считалось, что та, которая возьмет в руки иголку, будет несчастлива в супружестве.

Эти сутки были обозначены и ещё одним негласным запретом: не разрешалось есть яблоки (до Яблочного Спаса) хотя они уже созревали. Но в этот день хозяйки делали из яблок заготовки на зиму — варили варенье, мочили в бочках. Перезрелые плоды использовали для изготовления домашнего вина (сидра), наливок и настоек.

А ещё 8 августа знахари отправлялись собирать целебные травы, поскольку, в соответствии с приметами, считается, что именно сейчас, после утренней росы, они будут обладать полезными свойствами.

И! Хорошей приметой считалось в этот день внимание кошки к хозяевам. Если трутся у хозяйских ног, дают себя погладить – это к богатству и благоденствию на весь год.

Церковь же нынче почитает память святого Ермолая — одного из мучеников вместе с Ермократом и Ермиппом. Как говорит Священное Писание, в IV веке в результате гонений, организованных в отношении христиан императором Максимилианом, в Никомидийской церкви при поджоге погибли 20 тысяч верующих, однако именно три вышеуказанных человека смогли спастись. После этого они долгое время скрывались на территории империи, продолжая учить вере во Христа всех желающих. Как гласит предание, однажды мимо дома, в котором жил Ермолай, проходил юноша, являвшийся язычником. Ермолай выше ему навстречу и начал разъяснять ему ложность языческих верований. После этого юноша покаялся и стал ежедневно посещать Ермолая. Интересно, что впоследствии именно он стал известен как мученик Пантелеймон. В конце концов Ермолай, а также его ученики Ермократ и Ермипп были разоблачены и арестованы. Им предложили отречься от веры во Христа, но они отказались сделать это. Тогда им стали угрожать мучениями, но в тот же миг произошло сильное землетрясение, в результате которого идолы упали с постаментов и разбились. Император Максимилиан, узнав об этом, вынес смертный приговор мученикам.

Приметы дня:

Если во время уборки урожая крестьянин заткнет себе за пояс несколько ржаных колосьев – у него спина болеть не будет, а сил хватит до самого вечера.

Считается, что травы, собранные в этот день, обладают целебной силой. Но собирать их надо не раньше полудня, когда земля и воздух напитают их живительной влагой.

Повязать на запястье алую шерстяную нить накануне уборки урожая – обеспечить себя силой и здоровьем.

В этот день нельзя одалживать кому-либо рабочие инструменты – к потере здоровья. Но если без этого никак – надо положить инструмент на землю, а не передавать его из рук в руки.

Яблоки есть до Яблочного Спаса – дурная примета.

Рукодельничать 8 августа – к несчастьям в супружеской жизни.

Тот, чье имя начинается на букву Е, будет особенно везучим в день святого Ермолая.

Кошка улеглась рядом с вами – к удаче и богатству.

Именины сегодня отмечают: Прасковья, Моисей, Федор, Сергей, Игнатий.

