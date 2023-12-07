8 декабря – Климентьев день. Трескуны гоняют по полям и дуют, дуют

Ещё этот день в народе называли Климентий, Клим холодный, Клим. Предки наши примечали, что к этому времени наступали настоящие морозы, оттого и такое народное название – Клим холодный. Матери обращались к этому святому с просьбой защитить чад от грядущих холодов.

Было распространено верование в злых духов, которых называли Трескунами. Говорили, что в зимний период, в том числе, 8 декабря, такие духи, будучи в подчинении у Мороза, гоняются и дуют в кулаки. Именно поэтому, холодный северный ветер как раз и является их дыханием – вот такие приметы! Трескуны стучат по веткам и стволам деревьев, по промерзшей земле. Летом они обычно дремлют, но зимой просыпаются и с первым снегом попадают на землю. Говорили, что очень не любят суровые дуи тех, кто на стужу жалуется, и может наказать их болезнями. Поэтому, важно было всегда быть бодрым и веселым – именно тогда Мороз наградит крепким здоровьем и красивым румянцем.

Церковь же 8 декабря почитает память папы римского Климента I, который принадлежал к числу 70-ти апостолов. Он очень почитаем в православии по той причине, что считается одним из первых проповедников на русских землях, куда он был сослан из Рима. Согласно историческим данным, Климент начал проповедовать в районе Севастополя. О жизни Климента известно не слишком много. Согласно существующим данным, этот человек родился в богатой семье римских жителей. Родители Климента вскоре после его рождения отправились в Афины морским путем. Однако корабль потерпел кораблекрушение, в результате чего Климент, его родители и еще трое братьев выжили, но потеряли друг друга. Климент же подумал, что его близкие умерли и стал долго думать над тем, что происходит после смерти. Именно таким образом он приходит к Богу. Интересно, что только после крещения Климент все-таки смог отыскать своих родителей. В целом, Климент был известен своим благочестием и добротой.

Приметы дня:

Если снег идет, то лето дождливым будет.

Если человек родился 8 декабря, то в качестве талисмана ему необходимо носить горный хрусталь или корунд.

В мороз на речном льду видна сверху вода – жди потепления и дождь.

Большие снежные бугры с сильным инеем при промерзшей земле – приметы к тому, что будет хороший урожай.

Ранние петухи слышны – будет потепление.

Именины сегодня отмечают: Виктор, Николай, Григорий, Климент, Павел, Александр, Кузьма, Ярослав, Василий, Петр.