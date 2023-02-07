8 февраля — Фёдоров день. Готовы к встрече с мёртвыми?

Страшно? И предкам нашим тоже 8 февраля было страшно. Сегодня почитается память Федора Студита – греческого монаха и общественного деятеля (759—826), причисленного к лику святых. Так вот: Фёдоров день в народе ещё именовали Фёдор-поминальник и, пожалуй, эта дата одна из самых таинственных в календаре. В старину верили: сегодня покойники особенно тоскуют по своим живым близким. Да так «болеют» оставшимися на этом свете, что готовы переступить его границу и прийти на «свидание» с родными. И не только в снах, как это часто бывает в обычные дни, а и в дом явиться призраком, и встретить родственников на улице… Таких визитов, даже несмотря на любовь к ушедшим, конечно, люди боялись, потому в Фёдоров день проводили различные обряды, чтобы удержать душу покойного в загробном мире. Возьмите себе на заметку несколько подсказок и вы. На всякий случай… мало ли:

Умершие родственники вас не побеспокоят, если повесите 8 февраля у входной двери и под окном пучки крапивы и рябины. Эти растения, по народным поверьям, отпугивают духов. Такой же силой наделены можжевельник и чертополох.

От встреч с покойниками могут уберечь и кресты, начерченные мелом над окнами и дверьми, а также топор под порогом — дух придёт, споткнётся и уйдёт.

Ещё душа с того света практически наверняка вас не побеспокоит, если в доме 8 февраля будут находиться посторонние люди. Особенно ночью. Считается, что мертвецы-визитёры не любят присутствия чужих в своём доме.

Если же на Федора усопшим родственник всё-таки заглянул «на огонёк», то вам прямая дорога в церковь. Закажите молебен за его упокой, а углы дома побрызгайте святой водой.

Да, кстати, прийти к вам сегодня могут не только те, кто вас любит. Навестить могут и те, с кем при жизни вы не очень-то и ладили. Должок какой-нибудь вспомнят, к примеру… В общем, будьте внимательны нынче.

Но… мёртвым мёртвое — живым живое! А они на Федора Студита ещё и предсказывали погоду:

Домашняя кошка сидит на подоконнике и смотрит в окно — близится оттепель.

Привычные звуки слышатся более громко и чисто — в ближайшее время погода ухудшится.

На улице безветренно и ясно – весна будет теплой и придет довольно рано.

Именины 8 февраля отмечают: Аркадий, Давид, Иван, Клим, Мария, Петр, Семен, Федор.

И… возвращаясь к потусторонним существам. Монстров сегодня воочию, «лицом к лицу», можно увидеть в обычно тихом и славном швейцарском городке под названием Люцерна. Там, 8 февраля проходит один из самых веселых уличных фестивалей Европы. Он приурочен к проводам зимы и его ещё называют Швейцарской Масленицей. Суть торжества такова: толпы ряженых людей в фантастических масках и костюмах ходят по улицам с раннего утра, устраивая весёлую какофонию. Одно из главных событий праздника — Парад и концерт монстров. Это жутчайшее и очень необычное зрелище…

Просмотры: 54