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8 июня – День Карпа Карполова. Рыба, говорят, отлично сегодня ловится

8 июня – День Карпа Карполова. Рыба, говорят, отлично сегодня ловится

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:08 07.06.2026

8 июня, считали в народе, нужно было обязательно сходить на рыбалку! Говорили, что карп в этот день просто отлично ловится! А ещё нынче предки наши старались подышать ароматом шиповника. Верили, что такой ритуал поможет избавиться от большого количества болезней и защитит от недугов.

Церковь же 8 июня чтит память Карпа, который был одним из учеников святого Павла. О жизни этого человека известно очень мало, поскольку он не слишком часто упоминается в священных книгах.

Кроме того, предки наши в этот день приглашали в дом печника, который осматривал печь, при необходимости подправляя ее. После работы мастера угощали караваем. И! Ещё один кусок каравая  обязательно клали за печь, чтобы покормить домового, ведь его побеспокоили во время ремонта.

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Погодные приметы на сегодня:

  • В водоёмах ныряют и плещутся утки? К дождю.
  • Будет хорошая погода, если роем летают комары.
  • Рыба играет в реке у поверхности воды, то и дело выпрыгивая? К сырой погоде.
  • Убыль реки — к дождю, прибыль — к погоде.
  • Хороший урожай щавеля 8 июня – лето будет теплым.
  • Лягушки громко квакают? Стоит ждать дождей в ближайшее время.

Именины 8 июня отмечают: Елена, Александр, Андрей, Георгий, Давид, Иван, Карп, Макар, Марк.

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