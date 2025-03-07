8 марта - Поликарпов день, Международный женский день да... "Кислые девки"

Конечно же, 8 марта в нынешние время величаем в основном как Международный женский день. Традиция, «рождённая» в 1910 году в Копенгагене, когда Клара Цеткин предложила женщинам бороться за свои права, прижилась у нас крепко. Между тем, до этого на Руси бытовал несколько иной обычай, подчёркивающий характер этого дня. В старину 8 марта называли «Кислыми девками»! Считали: если до этой даты девушка не вышла замуж, то она еще долго пробудет в родительском доме. Людей, долго не вступавших в брак, считали, чуть ли не изгоями: с одной стороны их жалели, а с другой ими пренебрегали.
Кроме того, 8 марта в церковном календаре значится как Поликарпов день. В честь святого Поликарпа Смирнского, ставшего христианским епископом в 1 веке, и за свою веру пострадавшего.
Что же касается погодных примет, то:
- Быстрые и высокие облака — к хорошей погоде.
- Густой туман – лето будет ненастным.
- Сороки в лес улетели – скоро наступит тепло.
- Воробьи вьют гнезда — холода больше не придут.
- Если 8 марта бросить в снег соломинку, можно предсказать погоду. Если она провалилась в сугроб – через месяц снег растает.
- Если сороки под крышами спрятались – жди холодов и снегопада.
- Прилетели птицы – будет много хлеба.
- Вьют гнезда грачи с солнечной стороны – лето будет холодным и ненастным.
- Тук дятла слышится – весна нескоро придет.
- Громко поют синиц – вскоре установится теплая погода.
- Кричит зяблик 8 марта – будут заморозки.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: календарь
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: календарь