8 марта — Поликарпов день, Международный женский день, но и… «Кислые девки»

Конечно же, 8 марта в нынешние время величаем в основном как Международный женский день. Традиция, «рождённая» в 1910 году в Копенгагене, когда Клара Цеткин предложила женщинам бороться за свои права, прижилась у нас крепко. Между тем, до этого на Руси бытовал несколько иной обычай, подчёркивающий характер этого дня. В старину 8 марта называли «Кислыми девками»! Считали: если до этой даты девушка не вышла замуж, то она еще долго пробудет в родительском доме. Людей, долго не вступавших в брак, считали, чуть ли не изгоями: с одной стороны их жалели, а с другой ими пренебрегали.

Кроме того, 8 марта в церковном календаре значится как Поликарпов день. В честь святого Поликарпа Смирнского, ставшего христианским епископом в 1 веке, и за свою веру пострадавшего.

Что же касается погодных примет, то:

Быстрые и высокие облака — к хорошей погоде.

Густой туман – лето будет ненастным.

Сороки в лес улетели – скоро наступит тепло.

Воробьи вьют гнезда — холода больше не придут.

Если 8 марта бросить в снег соломинку, можно предсказать погоду. Если она провалилась в сугроб – через месяц снег растает.

Если сороки под крышами спрятались – жди холодов и снегопада.

Прилетели птицы – будет много хлеба.

Вьют гнезда грачи с солнечной стороны – лето будет холодным и ненастным.

Тук дятла слышится – весна нескоро придет.

Громко поют синиц – вскоре установится теплая погода.

Кричит зяблик 8 марта – будут заморозки.

Именины нынче отмечают: Алексей, Александр, Иван, Кузьма, Климент, Моисей, Михаил, Сергей, Николай, Фёдор.