8 мая — Марков день. Ключник небо сегодня отмыкает

В народе 8 мая именовали по-разному: Марк-ключник, Марков день, бабий праздник, Птичье голодание. Но смысл был один — чествовали святого Марка, которого наши предки считали повелителем весенних ливней. Говорили, что он — ключник, который отмыкает небо и проливает на землю дожди.
Считали, если «задождит» в мае на три дня, то в этом году будет богатый урожай. Так что Марка молили, чтобы он послал сильные ливни.
Что касается погодных примет на этот день:
- Кукушка в этот день кукует – больше морозов не будет.
- Хорошая погода и солнце? К обильному урожаю яровых культур.
- Теплый вечер и звездное небо – к обильному урожаю.
- Ясная погода – лето жарким будет.
- Высокая радуга в небе? К погоде теплой и ясной. Низкая радуга — плохой знак, предвещающий большое несчастье.
- Три сильных дождя в мае – хлеба много уродится.
- Птицы появились в огороде и саду – к хорошему урожаю на деревьях и грядках.
- Холодные и частые дожди – меда не жди.
- Птицы 8 мая запели во время дождя – скоро ненастью конец.
- Чем зеленее радуга, тем сильнее будут осадки
- Кучевые облака утром, а вечером видны слоистые облака – скоро начнется гроза.
- Птицы летят на конопляник – будет богатый урожай конопли.
Именины 8 мая отмечают: Василий, Марк, Сергей.
С тегами: календарь
С тегами: календарь