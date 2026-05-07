8 мая — Марков день. Ключник небо сегодня отмыкает

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 17:50 07.05.2026

В народе 8 мая именовали по-разному: Марк-ключник, Марков день, бабий праздник, Птичье голодание. Но смысл был один — чествовали святого Марка, которого наши предки считали повелителем весенних ливней. Говорили, что он — ключник, который отмыкает небо и проливает на землю дожди.

Считали, если «задождит» в мае на три дня, то в этом году будет богатый урожай. Так что Марка молили, чтобы он послал сильные ливни.

Что касается погодных примет на этот день:

  • Кукушка в этот день кукует – больше морозов не будет.
  • Хорошая погода и солнце? К обильному урожаю яровых культур.
  • Теплый вечер и звездное небо – к обильному урожаю.
  • Ясная погода – лето жарким будет.
  • Высокая радуга в небе? К погоде теплой и ясной. Низкая радуга — плохой знак, предвещающий большое несчастье.
  • Три сильных дождя в мае – хлеба много уродится.
  • Птицы появились в огороде и саду – к хорошему урожаю на деревьях и грядках.
  • Холодные и частые дожди – меда не жди.
  • Птицы 8 мая запели во время дождя – скоро ненастью конец.
  • Чем зеленее радуга, тем сильнее будут осадки
  • Кучевые облака утром, а вечером видны слоистые облака – скоро начнется гроза.
  • Птицы летят на конопляник – будет богатый урожай конопли.
Именины 8 мая отмечают: Василий, Марк, Сергей.

