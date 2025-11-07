8 ноября – день Дмитрия Солунского. У этого дня есть секрет

А ещё в народе 8 ноября именовали Дмитриев день, Дмитровская суббота, Михайлов день, Деды и т.д. Обычно устраивали день поминовения, который был посвящен воинам, погибшим на Куликовом поле. Сегодня же в день 8 ноября поминают родителей, если они уже почили. Живых родителей принято навещать, дарить им различные подарки, благодарить за все, что они сделали для семьи.

Церковь же нынче почитает память святого Дмитрия Солунского, который также известен под прозвищем Мироточец. Известно, что жил он во времена правления императора Диоклетиана. В житии его сказано, что родители Димитрия изначально были тайными христианами, а потому, после рождения Дмитрия сразу же его крестили в домовой церкви, а потом старались воспитывать в благочестии и вере. Когда отец Дмитрия умер, то занял его место и стал проконсулом города Фессалоники. Находясь на этой должности, он проявил себя как христианин и многих жителей обратил в свою веру. Известия об этом дошли до императора, после чего Дмитрия арестовали и казнили. Солунские христиане ночью смогли получить тело покойного и похоронить его. Один из последователей мученика по имени Лупп решил взять ризу Дмитрия, которая была орошена кровью, а также и его кольцо. Именно эти предметы впоследствии стали обладать волшебными свойствами, и с их помощью Лупп совершил большое количество чудес.

И! Принято было в народе 8 ноября пить пиво. Говорили: «В Дмитриев день и воробей под кустом пиво варит». А вот работать 8 ноября не позволялось. Напротив, все свое время людям полагалось уделить умершим родственникам и друзьям.

Приметы дня:

День выдался холодным и снежным – к холодной весне.

Наступила оттепель – весна наступит рано и дружно.

Снежный и ненастный день – на Пасху тоже выпадет снег.

Снега нет – на Пасху будет тепло и солнечно.

Реки не покрылись льдом – его не будет и до конца ноября.

Если до этого дня девушка так и не вышла замуж – свадьбы не видать еще долго.

На ночь рядом с иконами нужно повесить чистое полотенце – покойным родственникам, если они придут к вам в дом, будет чем утереться.

Оттепель в этот день – к сырой зиме.

Чем обильнее тризна (поминальный стол) – тем легче и отраднее будет умершим на том свете.

Если хозяйка в этот день пекла блины, первый блин предназначался для душ умерших родных. Есть его не дозволялось.

8 ноября нельзя делать никакие дела, связанные с водой (мыть посуду, купаться, стирать белье и т.д.), чтобы не вылить грязную воду на души покойных. Именины сегодня отмечают: Афанасий, Антон, Марк, Дмитрий, Василий.

