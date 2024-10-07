8 октября – День преподобного Сергия Радонежского. Если пирог, то с капустой!

А ещё 8 октября в народе именовали Капустник и Курятник. По погоде в эти сутки крестьяне судили о наступлении зимы: по их наблюдениям, первый снег выпадает за 40 дней до начала настоящих холодов. Что же касается, Сергия Радонежского, то наши предки считали его хранителем кур. Правда, по каким причинам — источники тайны не раскрывают. Однако известно: народ считал, через эту птицу с ними говорит сам Бог: яйцо – это начало всех начал, а праздник всех праздников – Пасха, невозможна без этого символа возрождения и обновления.

Кроме того, на Сергия рубят капусту и «солят с первыми заморозками, раньше нельзя – закиснет». Заготавливали этот овощ всей семьей. Дети чистили морковь, старики ее нарезали. Остальные члены семьи очищали кочаны, секли их, засыпали солью, толкли деревянной ступой, перемешивали и трамбовали в бочки.

Традиционно пекли капустные пирожки, а чтобы и будущий год был урожайным, первый пирожок закапывали еще теплым на капустной грядке.

А что же церковь говорит о преподобном Сергии Радонежском?

Его считают величайшим сподвижником Русской земли. Получив при рождении имя Варфоломей, этот святой родился в семье боярина недалеко от Ростова. После смерти своих родителей он отправился служить Богу в Хотьковско-Покровский монастырь, в котором ранее находился и его брат Стефан. Там он пробыл недолго, поскольку стал стремиться к уединению и вместе со Стефаном основал на берегу реки Кончуры пустынь. Стефан не выдержал аскетического образа жизни и, отправившись в Московский Богоявленский монастырь, стал там игуменом. Сам же Варфоломей в 23 года принимает постриг и получает имя Сергий. Скоро к нему начинают приходить иноки, из-за чего создается обитель, преобразованная впоследствии с Троице-Сергиеву лавру. Ее игуменом стал Сергей, который прославился своим миролюбием и смирением. Своей братии он наказал не брать подаяний, а питаться только плодами своего труда. Несколько позже Сергий основал еще несколько монастырей в России. В своей жизни он совершил большое количество чудес, оставшихся в истории. Например, Сергий однажды воскресил умершего ребенка, а после этого к нему часто стали приходить за исцелением и помощью. Кроме того, известно, что именно Сергий смог помирить враждующих между собой князей, который признали главенство князя Дмитрия Иоанновича, объединившись и выиграв Куликовскую битву. Московский князь, отправляясь на войну, приехал к Сергию и получил от него благословение с предсказанием победы.

Приметы дня:

Если выпадет первый снег, то зима установится 21 ноября (Михайлов день).

Если стоит хорошая погода, то она сохранится на три недели.

Если березовые листья к этому дню не опали, то снег поздно ляжет.

Южный ветер – к теплой зиме, северный – к холодной, западный – к снежной.

Через четыре недели от Сергия устанавливается зимний путь.

Если первый осенний снег идет с бураном, то зима пока не установится.

Если первый снег сухой, то лето будет хорошее.

Если первый снег ляжет толстым пластом на сырую землю, то следующий год обещает быть урожайным.

Именины сегодня отмечают: Прохор, Роман, Федор, Павел, Сергей, Александр, Евгений, Герман, Николай, Максим.

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