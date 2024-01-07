8 января – Собор Пресвятой Богородицы. Бабьи каши, Святки. Кисель не варите

Бабьими кашами этот день называли потому, что в народе 8 января отмечали праздник повивальных бабок, которых на святой Руси почитали особо. О их Богом данном даре — «родимице-родильнице пособлять» — было сложено немало пословиц и поговорок. Говорили, например: «У каждой бабки свои ухватки», «Погоди, не роди, а за бабкой сходи», «Бабка придет, всякому делу подсобит», «Бог с милостью, а бабка с руками». Хорошая повитуха всегда была нарасхват, потому что от нее в немалой степени зависело благополучное течение родов и появление на свет здорового малыша.

Кроме того, продолжаются Святки. Начались они в вечер рождественского сочельника и закончатся утром дня Крещения Господня. Это самый весёлый из зимних праздников, – как в дохристианской Руси (торжества, посвящённые богу Святовиту), так и в Руси православной. Гадания, которые сопутствовали языческим Святкам, сохранились до сих пор (раньше произносились заклинания на год вперёд плюс проводились гадания, целью самых важных было узнать о будущем урожае).

Что касается примет, то:

Если в этот день будет вьюга и мороз, значит, лето будет холодным.

Если человек родился 8 января, значит, он будет хорошим мастером.

Ему рекомендуется носить алмаз в качестве талисмана.

Повитухам полагается дарить материю и полотенца – «на легкую дорогу» принятыми ими детьми. Кроме того, повитухам приносят угощения, что сулит дарителям счастье, а женщинам – легкие роды.

Маленького ребенка в этот день поднимали выше собственной головы, чтобы он рос высоким, крепким, красивым и здоровым.

В день 8 января нельзя покупать веревки или изделия из них, поскольку это может привести к тому, что в семье кто-нибудь повесится.

Нельзя готовить и есть кисель – это к покойнику.

Колядовщиков, пришедших в дом, нужно обязательно впустить и угостить вкусной едой, что принесет хозяевам дома счастье и благополучие, мир и покой в семье.

Если за окном снег и мороз – примета к тому, что лето будет ненастным и холодным.

Если утром солнечно и ясно – жди хороший урожай проса.

По примете 8 января пригорела каша – быть снегопадам.

Стаи ворон летают над головой – будет вьюга.

Если щебечут синицы – жди ночных заморозков.

Если из дома в день 8 января вынести разбитую посуду или другой ненужный хлам – в семью придет несчастье.

Если в печи горит белое, а не красное пламя, скоро потеплеет.

Если услышал пение зяблика – скоро будет оттепель.

Снег прилипает к ладоням – жди тепла.

Северный ветер принесет с собой холод и стужу.

Если после заката небо окрашивается в красный цвет – жди лютых морозов.

8 января гадания на урожай и брак – самые правдивые. Узнайте больше: Два жителя Крыма и Севастополя выиграли по 1 миллиону рублей в «Новогоднем миллиарде»

Именины сегодня отмечают: Михаил, Мария, Анфиса, Ефим, Григорий, Иосиф, Давид, Исаакий, Константин, Александр.