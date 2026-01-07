8 января – Собор Пресвятой Богородицы. Бабьи каши, Святки. Кисель ни в коем случае не варите

Бабьими кашами этот день называли потому, что в народе 8 января отмечали праздник повивальных бабок, которых на святой Руси почитали особо. О их Богом данном даре — «родимице-родильнице пособлять» — было сложено немало пословиц и поговорок. Говорили, например: «У каждой бабки свои ухватки», «Погоди, не роди, а за бабкой сходи», «Бабка придет, всякому делу подсобит», «Бог с милостью, а бабка с руками». Хорошая повитуха всегда была нарасхват, потому что от нее в немалой степени зависело благополучное течение родов и появление на свет здорового малыша.

Кроме того, продолжаются Святки. Начались они в вечер рождественского сочельника и закончатся утром дня Крещения Господня. Это самый весёлый из зимних праздников, – как в дохристианской Руси (торжества, посвящённые богу Святовиту), так и в Руси православной. Гадания, которые сопутствовали языческим Святкам, сохранились до сих пор (раньше произносились заклинания на год вперёд плюс проводились гадания, целью самых важных было узнать о будущем урожае).