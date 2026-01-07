Прямо сейчас:
Главная | Актуально | 8 января – Собор Пресвятой Богородицы. Бабьи каши, Святки. Кисель ни в коем случае не варите
Новости Республики
8 января – Собор Пресвятой Богородицы. Бабьи каши, Святки. Кисель ни в коем случае не варите

8 января – Собор Пресвятой Богородицы. Бабьи каши, Святки. Кисель ни в коем случае не варите

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:59 07.01.2026

Бабьими кашами этот день называли потому, что в народе 8 января отмечали праздник повивальных бабок, которых на святой Руси почитали особо. О их Богом данном даре — «родимице-родильнице пособлять» — было сложено немало пословиц и поговорок. Говорили, например: «У каждой бабки свои ухватки», «Погоди, не роди, а за бабкой сходи», «Бабка придет, всякому делу подсобит», «Бог с милостью, а бабка с руками». Хорошая повитуха всегда была нарасхват, потому что от нее в немалой степени зависело благополучное течение родов и появление на свет здорового малыша.

Кроме того, продолжаются Святки. Начались они в вечер рождественского сочельника и закончатся утром дня Крещения Господня. Это самый весёлый из зимних праздников, – как в дохристианской Руси (торжества, посвящённые богу Святовиту), так и в Руси православной. Гадания, которые сопутствовали языческим Святкам, сохранились до сих пор (раньше произносились заклинания на год вперёд плюс проводились гадания, целью самых важных было узнать о будущем урожае).

Что касается примет, то:

  • Если в этот день будет вьюга и мороз, значит, лето будет холодным.
  • Если человек родился 8 января, значит, он будет хорошим мастером.
  • Ему рекомендуется носить алмаз в качестве талисмана.
  • Повитухам полагается дарить материю и полотенца – «на легкую дорогу» принятыми ими детьми. Кроме того, повитухам приносят угощения, что сулит дарителям счастье, а женщинам – легкие роды.
  • Маленького ребенка в этот день поднимали выше собственной головы, чтобы он рос высоким, крепким, красивым и здоровым.
  • В день 8 января нельзя покупать веревки или изделия из них, поскольку это может привести к тому, что в семье кто-нибудь повесится.
  • Нельзя готовить и есть кисель – это к покойнику.
  • Колядовщиков, пришедших в дом, нужно обязательно впустить и угостить вкусной едой, что принесет хозяевам дома счастье и благополучие, мир и покой в семье.
  • Если за окном снег и мороз – примета к тому, что лето будет ненастным и холодным.
  • Если утром солнечно и ясно – жди хороший урожай проса.
  • По примете 8 января пригорела каша – быть снегопадам.
  • Стаи ворон летают над головой – будет вьюга.
  • Если щебечут синицы – жди ночных заморозков.
  • Если из дома в день 8 января вынести разбитую посуду или другой ненужный хлам – в семью придет несчастье.
  • Если в печи горит белое, а не красное пламя, скоро потеплеет.
  • Если услышал пение зяблика – скоро будет оттепель.
  • Снег прилипает к ладоням – жди тепла.
  • Северный ветер принесет с собой холод и стужу.
  • Если после заката небо окрашивается в красный цвет – жди лютых морозов.
  • 8 января гадания на урожай и брак – самые правдивые.
Узнайте больше:  С 1 января в Крыму - две новые адресные программы поддержки бизнеса «КРЕАТИВ» и «СВОй бизнес»
Именины сегодня отмечают: Михаил, Мария, Анфиса, Ефим, Григорий, Иосиф, Давид, Исаакий, Константин, Александр.
Просмотры: 2 115

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.