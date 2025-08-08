9 августа – день Николы Кочанского и Пантелеймона-целителя. Идём на луга за травами!

Начинали в этот день на Руси уборку овса. Однако зачастую погода вносила коррективы в планы — 9 августа, как правило, шли дожди с грозами и молниями, так что люди старались не выходить из дома.

Церковь же нынче чтит память блаженного Николая Кочанова – Новгородского чудотворца и юродивого, который бросил кочан капусты в другого юродивого и перешел по воде без моста.

А ещё 9 августа вспоминают Пантелеймона–целителя, который числится в лике великомученика. По легенде, он вел добродетельную жизнь и не отказывал в помощи никому, кто к нему обращался. Однако во время гонений на христиан, он был арестован по доносу. Целителя подвергли жестоким пыткам и обезглавили. В православии святому Пантелеймону молятся о здравии, об исцелении болезней. Он также считается покровителем врачей и воинов. В день его памяти и по сей день налагается строгий запрет на любую работу. В народе до сих пор ходят предания о том, как плачевно заканчивалось любое, даже самое благое дело, начатое на Пантелеймона: то построенный дом или сарай вскоре обрушится, то урожай в погребе сгниет, а то и подавно – пожар будет! Не зря в некоторых губерниях святого Пантелеймона называли «Палий» (от слова «палить»).

В старину в этот день целители и знахари отправлялись в леса и на луга за лекарственными травами. Считалось, что сам святой делится с растениями чудодейственной силой. По данным современных ученых, более 90 видов целебных трав знали наши предки и умели обращаться с ними.

Примет дня:

Работать в поле на Пантелеймона – к пожару.

Если больной отстоит в церкви молебен в честь святого Пантелеймона, а дома будет молиться на его икону, вскоре он выздоровеет.

Если ребенок съест в этот день хоть один капустный лист – учеба легко даваться будет.

Цветок подсолнуха, сорванный на собственном огороде и поставленный в вазу, принесет вам счастье.

Отправиться в этот день в путешествие – добрая примета.

Тот, кто на Пантелеймона родился, будет обладать способностями к медицине и целительству. Такой человек вырастет трудолюбивым, ему будет дана способность исцелять болезни с помощью трав.

Возить зерно и сено 9 августа – грех.

Именины сегодня отмечают: Герман, Наум, Платон, Кирилл, Николай, Климент, Константин, Иван, Анфиса.

