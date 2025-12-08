9 декабря – Юрьев день. Раздали ли вы долги?

Также эти сутки именовали Егорий холодный, Юрьев день, Егорий зимний, Юрий холодный, Георгий Победоносец, Егорий-с-Мостом (в знак упрочения льда), Егорий Волчий Заступник.

9 декабря для наших предков было днём очень знаковым. До установления на Руси крепостного права Егорий Холодный считался сроком возможного перехода крестьян от одного помещика к другому. Нужно было лишь предупредить бывшего хозяина о своем желании за неделю до Юрьева дня, уплатить владельцу земли за «пожитое» и с чистой душой отправляться в другую вотчину на поиски лучшей доли. Соборное уложение 1649 года раз и навсегда запретило подобные «вольности», закрепив крестьян за владельцами тех земель, на которых они до сей поры проживали хоть и скудно, но свободно. С этого времени пошли гулять по свету горькие поговорки, сохранившиеся и до наших дней: «Верстался мужик на Юрьев день радеть о боярском добре, да и засел, как бирюк, в норе», «Сряжалась баба на Юрьев день погулять с барского двора, да дороги не нашла», «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день».

А ещё говорили, что на Юрия нужно окончательно раздать все имеющиеся долги.

Церковь же 9 декабря почитает память мученика Георгия Победоносца, вернее, отмечается дата освящения его храма в Москве. Именно Святой Георгий считается одним из самых почитаемых святых в России. Родился он примерно в III веке на территории Каппадокии. Родители Георгия были христианами, а потому, воспитывали своего сына в вере и благочестии. Однако изначально Георгий не был настолько известен в христианской среде. Более того, он прекрасно проявил себя, находясь на военной службе при императоре Диоклетиане. Хотя после того, как последний инициировал гонения в отношении христиан, Георгий раздал все свое имущество бедным людям, а сам отправился к Диоклетиану и открыто заявил, что является христианином. Несмотря на то, что до этого Георгия служил верой и правдой императору, Диоклетиан приказал подвергнуть его многочисленным пыткам. Перед смертью Георгий осенил крестным знамением статую Аполлона, после чего идолы в храме разрушились. Супруга императора бросилась к ногам Георгия и просила его простить Диоклетиана и грехи, совершенные им. В результате, вместе с Георгием она погибла от рук язычников. Согласно преданию, одним из посмертно совершенных чудес Георгия является убийство змея, который опустошал земли в Бейруте. Именно поэтому, Георгия Победоносца часто изображают именно с копьем.

И! В народе считали, что именно 9 декабря медведь укладывается на зимнюю спячку в своей берлоге – настолько холодно становилось. Люди отправлялись к колодцам, чтобы послушать воду и понять, какой будет зима. Так, если вода 9 декабря была тихая и без волнений, то зима будет теплой, без метелей и морозов. Если же со дна колодца слышался шум и гул, то это приметы к тому, что зима будет морозной, с вьюгами и метелями.

Другие приметы дня:

Много снега выпало до этого момента – на Григория Вешнего (6 мая) все растает, и новая трава вырастет.

Холодный день предвещает, что будет сильный мороз, а сама зима будет суровой.

Если человек родился 9 декабря, то его талисманом является хризоберилл или халцедон.

Недалеко от дома волк воет – сильные морозы будут.

Устойчивая метель в течение всего дня – раннее поение пчел будет.

Иней выпал – будет хороший урожай.

Северный ветер предвещает морозы.

Именины сегодня отмечают: Юлиан, Георгий, Василий, Петр, Назар, Афанасий, Илья, Яков, Иннокентий, Иван.

