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фото: pikist.com

9 февраля — Златоустов день. Едим пиццу!

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:05 08.02.2024

В Златоустов день в народе принято было молиться о прибавлении разума, помощи в духовном развитии, о благополучии в семейных отношениях. Мольбы люди адресовали Иоанну Златоусту — греческому священнику, повлиявшему на становление христианства и развитие его на Руси. 9 февраля почитают память этого святого, который известен также как заступник людей, пребывающих в отчаянии.

А ещё в Златоустов день принято поминать близких и готовить так называемые ритуальные блюда: открытые пироги с самыми разными начинками.

Что касается погодных примет 9 февраля, то их немного, зато немало бытовых:

  • Снег в поле лежит буграми – жди хорошего урожая.
  • Низкое небо – скорее всего, наступят холода.
  • Облака быстро идут по направлению ветра – снега не будет. Если же они движутся против ветра — к снегопадам.
  • Оттепель не гарантирует приближения весны – скорее всего, наоборот, будут морозы.
  • Стекла в доме запотели – жди стужи.
  • Ослепительно белая луна – к холодам, красноватая – к ветру.
  • Обжечься, споткнуться и порезаться – плохая примета.
  • Нельзя в этот день получать и дарить подарки – это к беде.
  • Считалось, что 9 февраля совершаются самые плохие порчи и наговоры.
  • Мыть голову на Златоуста – плохая примета.
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А ещё сегодня едим пиццу! Обязательно! Почему? Потому что празднуем день рождения этого — одного из самых популярных — блюд мира. Сколько «стукнуло»? А никто не знает точно, но явно не один десяток лет. Первая пиццерия Antica Pizzeria Port`Alba была открыта в Неаполе в 1830 году — и она до сих пор работает!

Кого стоит обязательно угостить пиццей? Конечно, именинников 9 февраля — а это Дмитрий, Иван и Пётр!

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