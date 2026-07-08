9 июля – День Давида Солунского (Земляничника). Землянику лесную пробовали?

«Земляничником» этот день в народе именовали по одной простой причине — созревала земляника и все шли в леса на её сбор. К слову, в корзинки отправлялись не только ягодки, но и листья растения. Из них изготавливали различные лекарственные средства. В том числе для добавления в чай — такой напиток, уверяют знающие, и сил придаёт, и иммунитет восстанавливает, и улучшает общее самочувствие.

Церковь же почитает память святого Давида Солунского. Известен он тем, что прожил в шалаше в Фессалониках 70 лет. Всё это время он непрестанно молился и соблюдал пост. В награду он получил от Бога дар чудотворения и многих людей смог исцелить от болезней. Также часто к Давиду приходили для того, чтобы получить совет по поводу той или иной ситуации – он никогда и никому не отказывал в этом.

Что касается примет на 9 июля:

Солнечный день на Давида? Хорошая погода простоит до осени

Если необходимо 9 июля занять денег, можно положить в карман траву земляники и отправляться просить взаймы – в долг вам дадут обязательно.

Жаркая погода нынче? Будет еще около 40 жарких дней с засухой и без осадков.

Засуха 9 июля – до самой осени грибов не будет.

При поливе рассада полностью впитывает в себя воду – к засухе. Если же, наоборот, вода 9 июля остается на поверхности грунта, то жди дождей в ближайшее время.

Дождь пошел – непогода не утихнет до самого сентября.

Много ягод – к морозной зиме.

Именины сегодня отмечают: Денис, Павел, Георгий, Тихон, Иван, Давид.

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