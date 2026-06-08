9 июня — Федорин день. Новости рассказывайте «по секрету» — так все точно узнают

В Федорин день крестьяне запрещали женщинам и девушкам болтать друг с другом – это, по приметам, сулило большую беду. Кроме того, бытовало верование, согласно которому, слух или сплетня, появившиеся именно в этот день, обойдут всю деревню, и все жители села узнают новость. Также говорили, что ссориться 9 июня нельзя, поскольку «Федора за углом норовит узнать о худом».

А ещё 9 июня не мели избу, потому как считали, что в этот день домовой забирается под веник, и его можно вымести вместе с сором. А это буквально значит — упустить счастье, ведь семью будет некому охранять.

Также 9 июня начинали собирать цветы тысячелистника для приготовления лекарственных средств. В это время зацветали фиалка и липы.

Церковь же нынче чтит память мученицы Феодоры (Федоры). Она пострадала за веру во Христа в 304 году вместе с Дидимом воином, который ее защищал.

Примет, связанных с погодой, на сегодня немного:

На восходе солнца очень душно – в ближайшее время пойдёт дождь.

Облачная погода днем 9 июня, а к вечеру тучи пропали? Можно ждать ясного следующего дня.

Именины отмечают: Петр, Иван, Леонид, Анастасия, Леонтий.

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