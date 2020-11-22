9-й тур Премьер-лиги КФС: «Крымтеплица» уступила «ТСК-Таврии», а «Севастополь» разгромил «Гвардеец»

21 ноября были сыграны матчи 9-го тура чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза (КФС) сезона-2020/21.

Бахчисарайский «Кызылташ» на своем поле уступил ФК «Евпатория». Хозяева поля первыми повели в счете, после точного удара Андрея Маматюка на 10-й минуте игры. Через 10 минут евпаторийцы отыгрались – отличился Дмитрий Попович. А еще через семь минут Андрей Сиденко с пенальти вывел «Евпаторию» вперед. В самом начале второго тайма Ярослав Юдин увеличил преимущество евпаторийцев, и тем самым установил окончательный счет – 3:1.

Феодосийский «Фаворит-ВД Кафа» в родных стенах не сумел ничего противопоставить керченскому «Океану», уступив с разгромным счетом –1:5. В составе керчан «дублем» отметился Борис Гогичаишвили, еще по голу провели Дмитрий Донцов и Тимур Шадрин. У «Фаворита» автогол в пассиве Асана Муслимова, а единственный мяч на счету Сергея Авраменко.

В центральном матче тура «Севастополь» на своем поле разгромил гостей из скворцовского «Гвардейца» – 4:1. Хет-трик в этом матче оформил полузащитник «Севастополя» Артур Айметдинов, еще один мяч за севастопольцев провел Алексей Ткач. В составе «Гвардейца» гол в активе Егора Поддячего.

И столичная «ТСК-Таврия» одержала третью кряду победу, на этот раз обыграв лидера чемпионата – «Крымтеплицу» из Молодежного с минимальным счетом 1:0. На 38-й минуте мяч в составе «таврийцев» провел Антон Монахов.

После игр 9-го тура продолжает лидировать «Крымтеплица» – 21 очко. Вплотную к «тепличникам» приблизился «Севастополь» – 19 очков и игра в запасе. Третье место удерживает «Гвардеец» – 14 пунктов. Далее следуют: «Евпатория» (12), «Океан» (11), «ТСК-Таврия» (9), «Кызылташ» (8) и замыкает таблицу «Фаворит-ВД Кафа» – 7 баллов.

Матчи 10-го тура Премьер-лиги КФС состоятся уже в среду, 25 ноября. Сыграют: «Гвардеец» – «Фаворит-ВД Кафа», «Океан» – «Евпатория», «Кызылташ» – «ТСК-Таврия» и «Крымтеплица» – «Севастополь».

Материалы: пресс-служба КФС, больше фото — ЗДЕСЬ.