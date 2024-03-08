9 марта — день Иоанна Предтечи. Тепло?

9 марта церковь почитает память Иоанна Крестителя и отмечает Обретение Иоанна Предтечи, мощи которого были найдены предположительно в 4-5 веке нашей эры. Известен Иоанн тем, что омывал (крестил) в водах реки Иордан Иисуса Христа, окунув его в воду. Был обезглавлен по желанию иудейской царицы Иродиады и её дочери Саломеи.

В народе же 9 марта называли Иванов день (Сороки или Жаворонки) и считали сутками, в которые зима кончается, а весна начинается. Говорили, что день с ночью меряются. Ждали прилёта аистов и жаворонков. Предки наши верили, что увидеть этих к птиц — к большому счастью.

Погодный приметы на день сегодняшний таковы:

Если жаворонки и аисты вовремя прилетают — к обильному урожаю хлеба.

В этот день нельзя стирать, чтобы перелетных птиц не отпугнуть и не отсрочить приход долгожданной весны.

Птицы вьют гнезда с юга – лето будет прохладным. А вот, если гнезда располагаются в тени – лето будет теплым.

В лесу дятел стучит – весна наступит поздно.

Ясный день – погода на Пасху тоже будет хорошей, а в апреле будет тепло.

На небе виден яркий месяц со светлыми рогами – утром жди мороза.

Щебечут синицы – скоро установится теплая погода.

Много снега – Пасха тоже будет холодной.

Если снег растаял, то на Пасху будет тепло и сухо.

Теплый день 9 марта – апрель тоже будет теплым.

Снег на крышах лежит – Пасха снежной будет.

Именины 9 марта отмечают: Илларион, Иван, Сафрон, Федор и Ян.