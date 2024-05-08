9 мая — День Глафиры-горошницы. Делают заговоры на урожай

В День Глафиры-горошницы, считали в народе, просто-таки необходимо садить горох и картофель. Причём их заговаривали на хороший урожай.
Также 9 мая именовали — Степан-равнопашец, Степанов день, Горошница. Церковь же нынче чтит память праведной Глафиры Амасийской, девы, а также святителя Стефана, епископа Великопермского. Оба до последнего дня своей жизни проповедовали христианскую веру.
Что касается погодных примет, то:
- День ясный, а росы много – к богатому урожаю огурцов.
- Кукушка 9 мая кукует, как квакает – к дождю. Если же «говорит» часто и громко – к хорошей погоде.
- Свежий утренний ветер в течение дня усиливается, а к вечеру, напротив, ослабевает – погода будет ясная и устойчивая.
- У облаков не видно верхушек? В ближайшие полчаса наверняка начнется сильная гроза.
- Мороз в этот день обещает повторные заморозки через неделю.
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