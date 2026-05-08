9 мая — День Глафиры-горошницы. За погодой следите

В День Глафиры-горошницы, считали в народе, просто-таки необходимо садить горох и картофель. Причём их заговаривали на хороший урожай.

Также 9 мая именовали — Степан-равнопашец, Степанов день, Горошница. Церковь же нынче чтит память праведной Глафиры Амасийской, девы, а также святителя Стефана, епископа Великопермского. Оба до последнего дня своей жизни проповедовали христианскую веру.

Что касается погодных примет, то:

День ясный, а росы много – к богатому урожаю огурцов.

Кукушка 9 мая кукует, как квакает – к дождю. Если же «говорит» часто и громко – к хорошей погоде.

Свежий утренний ветер в течение дня усиливается, а к вечеру, напротив, ослабевает – погода будет ясная и устойчивая.

У облаков не видно верхушек? В ближайшие полчаса наверняка начнется сильная гроза.

Мороз в этот день обещает повторные заморозки через неделю.

Именины 9 мая отмечают: Степан, Петр, Иван, Николай, Василий, Глафира.

