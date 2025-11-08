9 ноября – день Матрены, день Параскевы. Можно обещать, но нужно исполнять

В народе примечали, что в этот день реки и озера покрываются первым ледяным покровом, и наступают довольно ощутимые морозы. Кроме того, в старину этот день назывался «Обетами». Существовал обычай делать 9 ноября обещания-зароки, которые обязательно следовало выполнить. Обычно такие обещания касались духовной стороны жизни человека: наложить на себя многодневный пост, делать только добрые поступки, построить храм, как можно чаще подавать милостыню, стать монахом и т.д. Но иногда они касались и бытовой стороны жизни (например, построить дом на следующий год, жениться, принять какое-либо важное решение и т.д.). Кроме того, женщины ткали 9 ноября тонкие покрывала, чтобы пожертвовать их церкви на следующий день.

Сама же церковь нынче почитает память мученицы Параскевы, которая жила на территории Малой Азии в III веке. Параскева родилась в зажиточной семье, а ее отец был сенатором. Однако, несмотря на то, что ей практически гарантирована была богатая и счастливая жизнь, Параскева решила посвятить себя Богу и вела аскетический образ жизни. Во времена правления императора Диоклетиана были организованы массовые гонения в отношении христиан. Тогда же была поймана и замучена до смерти и Параскева.

А ещё 9 ноября отмечается и день Нестора Летописца, который прославился своими летописями – самыми древними в мире. Кроме того, Нестор является монахом Киево-Печерской Лавры, и именно его перу принадлежит «Повесть временных лет», в которой Нестор подробно описал жизнь и деяния первых князей. Ученые говорят о том, что именно Нестор Летописец был современником апостолов и многих святых, которые известны в христианской церкви.

Приметы дня:

Гусь 9 ноября на лед выходит – плавать долго по воде будет, значит, зима наступит нескоро.

Иней на деревьях 9 ноября предвещает мороз.

Туман утром – жди оттепели.

Снег выпал на сырую землю – весна, по приметам, будет ранней, и можно будет увидеть большое количество подснежников.

Если человек родился 9 ноября, то его талисманом является обсидиан, а сам именинник будет наделен писательским даром.

Если из домашних (а также из скота) кто-то вдруг заболел – надо дать себе зарок и во что бы то ни стало выполнить его в кратчайшие сроки.

Если врач в этот день делает операцию – перед этим он должен надеть перчатку сначала на левую руку, а потом на правую.

Если 9 ноября во время представления актер примет в дар живые цветы – это сулит ему скорую потерю популярности.

Именины сегодня отмечают: Николай, Вилли, Иван, Максим, Марк, Сергей, Капитолина, Афанасий, Степан, Терентий.

голоса Оцените материал

Просмотры: 42