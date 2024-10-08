9 октября – день Иоанна Богослова. По погоде можно предсказать, какой будет зима

С 9 октября наши предки начинали больше внимания уделять погоде, пытаясь предсказать какой будет зима. К этому моменту нужно было заканчивать озимые посевы и следить за осадками: если первый снег выпадет, когда на вишне нет ни листочка, то скоро наступят настоящие холода.

Церковь же нынче чтит память Иоанна Богослова – святого, которого считают наставником иконного дела и живописцев. Он почитается за Божьего странника, так как последовал за Христом на Голгофу. Народ обращается к этому святому за покровительством в дальнем пути. Считается, что дороги, прокладываемые людьми (особенно с перекрестками), притягивают сверхъестественные силы. На них обитают покойники, нечистая сила, погибшие без церковного покаяния, ведьмы. Это их любимые пространства (одновременно и пути в другой мир). На перекрестках и дорогах нечистые играют по ночам, пляшут, пугают и морочат припозднившихся странников. Именно по этой причине человек, оказавшийся в дороге (особенно после заката), должен быть осторожным. Излюбленные жертвы нечисти – пьяные. У русского народа очень много заговоров, уберегающих от недобрых встреч на дороге.

А ещё в церковном предании говорится, что Иоанн являлся младшим братом апостола Иакова, вместе с которым был призван в ученики самим Иисусом Христом. А до этого Иоанн с Иаковом зарабатывали на жизнь простым рыболовным промыслом. Иоанн был одним из самых приближенных апостолов Иисуса, а потому, стал свидетелем многих событий, происходивших в его жизни. Именно ему Христос поручил заботу о своей матери Марии, и именно он впоследствии удалился на остров, чтобы в одиночестве поработать над книгой «Апокалипсис», которая повествует не только о прошлых, но и о будущих событиях.

Приметы дня:

Предстоит суровая зима, если листья с деревьев опадают не чисто.

Если в этот день пойдет дождь со снегом, то в январе трижды будут сильные оттепели; если будет тепло и солнечно, тогда июнь будет холодным и дождливым.

Предстоит ясная погода, если тетерева стоят на верхушках деревьев.

Ветер дует после длительного затишья – к снегу или дождю.

Солнце садится в мутную белесую тучку – к ненастью.

Температура в течение дня одинакова – непогода сохранится.

Золотой, желтый или розовый закат – будет хорошая погода.

Яркие звезды – к приятной погоде, тусклые – к снегу или дождю.

Как только улетают грачи, выпадает снег.

Скорый листопад – к быстрому наступлению суровой зимы; но если листья остаются зелеными и долго держатся, то холода будут короткими, а морозы – несильными.

Если в этот день идет дождь, то он продлится еще три недели.

Если выпадает снег, то зима наступит 21 ноября (на Михайлов день).

Именины сегодня отмечают: Тихон, Владимир, Николай, Александр, Иван, Дмитрий, Афанасий.

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