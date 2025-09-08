9 сентября – день памяти Анфисы и Пимена. Рябины предложить?

9 сентября — рябиновый день. В старину на Руси к этому дереву относились с особым вниманием, связывая с ним множество преданий, историй, поверий и обычаев. К примеру, считали, что если осенью пить сок ее свежих плодов рябины каждый день, то зимой все болезни будут обходить стороной. А если новобрачные до свадьбы, во время нее и несколько дней после будут лакомиться ягодами этого дерева, они произведут на свет счастливых и здоровых ребятишек.
Стоит знать: настои, чаи и отвары из плодов рябины обладают отличными противовирусными и противовоспалительными свойствами. Свежие же ягоды отлично укрепляют иммунитет.
А ещё рябину на Руси строго настрого запрещалось рубить и ломать – считалось, что подобная беспечность принесет несчастье.
Приметы дня:
- Гром прогремел – зима наступит еще не скоро.
- Много рябины – к заморозкам и дождливой осени.
- Если в день свадьбы жених положит несколько ягод рябины в обувь – на него никто порчу не наведет.
- После похорон над порогом надо повесить веточки рябины – чтобы покойник не явился.
- Поднять что-то в этот день на перекрестке – к порче.
- Одолжить денег – не скоро вернут.
- На пороге долго стоять – к несчастью.
- Нельзя в этот день свататься к невесте – к неудачному исходу дела.
- Крупные покупки, совершенные 9 сентября, не принесут желаемой радости.
- Полезно сегодня подмести полы в доме – вместе с мусором уйдет вся негативная энергия. После этого следует побрызгать углы святой водой.
- Тот, кто в этот день родился, будет добрым и сильным.
- Талисман дня – оникс.
- Если больной человек в этот день перелезет через раздвоенную рябину, ветви которой связаны по краям, то вскоре он выздоровеет.
Именины сегодня отмечают: Степан, Анфиса, Владимир, Дмитрий, Михаил, Александр, Иван.
