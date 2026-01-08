9 января – Стефанов день и Святки

Как правило, морозы на 9 января достаточно сильные, и говорят о том, что пришла настоящая зима. День святого апостола первомученика и архидиакона Стефана считался одним из основных годовых сроков для найма батраков. А на севере России в это время проходили выборы пастухов, с которыми принято было заключать договоры, в том числе и об оплате, которая крестьянам порой «в копеечку выливалась». Хороший пастух в те времена «в цене был», слывя человеком солидным и уважаемым. Поэтому деревенские хозяйки с удовольствием отдавали в подпаски своих подрастающих сыновей, говоря им при этом: «В пастухи наймешься — вся деревня в долгу».

Верующие же чтят память Святого Великомученика Стефана – архидьякона, который принял смерть во имя веры в Иисуса Христа. А ещё в день Степана, 9 января, девушки гадают на скорое замужество. Рассыпают на столе семечки и попарно их пересчитывают. Если выпадает четное число, значит, в этом году, возможно, удастся найти себе пару. Оставшаяся одна семечка означает, что замуж девушка выйдет нескоро. Приметы дня: Тот, кто родился на Стефана, будет хорошим и рачительным хозяином в своем доме.

Иней на деревьях предвещает большой урожай хлебных культур.

Мороз и солнце за окном – год будет урожайным.

Если в этот день напоить лошадь из ведра, в котором лежит серебряная монетка – она весь год будет смирной. Кроме того, этот обряд защищает лошадей от болезней. При этом монетку не тратили, а клали в конюшню.

Снегопад на Стефана – год будет грибным и ягодным.

Вороны на снегу гнездятся – к скорому теплу. Если они собираются стайками на верхушках деревьев – морозы еще долго не отступят.

Если в этот день огородить свой дом осиновыми кольями – никакая нечисть во двор не войдет.

На улице не видно мелких пташек – к снегопаду.

Лошадь фыркает – к мягкой погоде. Ведет себя беспокойно, трясет гривой – к снежной буре. Лежит на земле – будет тепло.

У коней потные копыта – скоро наступит долгожданное тепло.

На Стефанов день особым почетом пользовались пастухи. С ними заключали договор о найме, ходили к ним в гости всем селом, угощали разными сластями. Если пастух обладал колдовскими способностями – с ним в этот день все стремились войти в дружбу, чтобы в сезон выпаса он лучше охранял скотину.

Гуси лапки поджимают – к зимней стуже.

Туман над полем – к теплой погоде.

Луна ночью красная – к утру будет тепло и выпадет снег.

Заяц в деревню прибежал – к затяжной стуже. Именины сегодня отмечают: Антонина, Степан, Тихон, Федор.

