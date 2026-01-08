Прямо сейчас:
Главная | Актуально | 9 января – Стефанов день и Святки
Новости Республики
9 января – Стефанов день и Святки

9 января – Стефанов день и Святки

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 20:09 08.01.2026

Как правило, морозы на 9 января достаточно сильные, и говорят о том, что пришла настоящая зима. День святого апостола первомученика и архидиакона Стефана считался одним из основных годовых сроков для найма батраков. А на севере России в это время проходили выборы пастухов, с которыми принято было заключать договоры, в том числе и об оплате, которая крестьянам порой «в копеечку выливалась». Хороший пастух в те времена «в цене был», слывя человеком солидным и уважаемым. Поэтому деревенские хозяйки с удовольствием отдавали в подпаски своих подрастающих сыновей, говоря им при этом: «В пастухи наймешься — вся деревня в долгу».

Верующие же чтят память Святого Великомученика Стефана – архидьякона, который принял смерть во имя веры в Иисуса Христа.

А ещё в день Степана, 9 января, девушки гадают на скорое замужество. Рассыпают на столе семечки и попарно их пересчитывают. Если выпадает четное число, значит, в этом году, возможно, удастся найти себе пару. Оставшаяся одна семечка означает, что замуж девушка выйдет нескоро.

Приметы дня:

  • Тот, кто родился на Стефана, будет хорошим и рачительным хозяином в своем доме.
  • Иней на деревьях предвещает большой урожай хлебных культур.
  • Мороз и солнце за окном – год будет урожайным.
  • Самое популярное девичье гадание в этот день – на скорое замужество. Незамужние девушки рассыпали на столе семечки и пересчитывали их попарно. Если выпадало четное число – в этом году есть шанс найти себе пару. Если в итоге оставалась одна семечка – замуж еще не скоро!
  • Если в этот день напоить лошадь из ведра, в котором лежит серебряная монетка – она весь год будет смирной. Кроме того, этот обряд защищает лошадей от болезней. При этом монетку не тратили, а клали в конюшню.
  • Снегопад на Стефана – год будет грибным и ягодным.
  • Вороны на снегу гнездятся – к скорому теплу. Если они собираются стайками на верхушках деревьев – морозы еще долго не отступят.
  • Если в этот день огородить свой дом осиновыми кольями – никакая нечисть во двор не войдет.
  • На улице не видно мелких пташек – к снегопаду.
  • Лошадь фыркает – к мягкой погоде. Ведет себя беспокойно, трясет гривой – к снежной буре. Лежит на земле – будет тепло.
  • У коней потные копыта – скоро наступит долгожданное тепло.
  • На Стефанов день особым почетом пользовались пастухи. С ними заключали договор о найме, ходили к ним в гости всем селом, угощали разными сластями. Если пастух обладал колдовскими способностями – с ним в этот день все стремились войти в дружбу, чтобы в сезон выпаса он лучше охранял скотину.
  • Гуси лапки поджимают – к зимней стуже.
  • Туман над полем – к теплой погоде.
  • Луна ночью красная – к утру будет тепло и выпадет снег.
  • Заяц в деревню прибежал – к затяжной стуже.
Узнайте больше:  В 2025 году реабилитационную помощь в Крыму получили 14,8 тысяч пациентов

Именины сегодня отмечают: Антонина, Степан, Тихон, Федор.

Просмотры:

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.