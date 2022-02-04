А судьи кто? Определен состав комиссии конкурса на должность главы администрации Симферополя

Сегодня последний день приема документов для желающих занять должность главы администрации Симферополя. Кто готов потягаться с нынешним врио главы администрации Максимом Балахоновым, пока неизвестно. Зато определен состав конкурсной комиссии, которая будет оценивать претендентов.

4 февраля состоялась внеочередная 60-я сессия Симферопольского городского совета II созыва, в ходе которой депутатский корпус утвердил состав комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы администрации города, — сообщили в горсовете крымской столицы.

Состав комиссии:

Гоцанюк Юрий Михайлович – Председатель Совета министров Республики Крым;

Аксёнова Надежда Викторовна – заместитель председателя Симферопольского городского совета;

Шулежко Константин Сергеевич – заместитель начальника Главного управления по организационным вопросам Аппарата Совета министров Республики Крым;

Шишова Виктория Васильевна – заведующая отделом нормативного регулирования вопросов государственной гражданской службы Республики Крым Главного управления кадровой политики и государственной службы Аппарата Совета министров Республики Крым;

Белоус Геннадий Викторович – начальник управления правового, кадрового и финансового обеспечения аппарата Симферопольского городского совета Республики Крым;

Ковалинская Любовь Михайловна – заведующий отделом по межведомственному взаимодействию и совершенствованию правовой системы Главного правового управления Аппарата Совета министров Республики Крым;

Костылева Татьяна Анатольевна – начальник отдела кадров и наград управления правового, кадрового и финансового обеспечения аппарата Симферопольского городского совета Республики Крым;

Юрьев Александр Юрьевич – председатель Общественного совета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.

Напомним, что 19 января в ходе внеочередной 59-й сессии Симферопольский городской совет назначил проведение конкурса на замещение должности главы администрации Симферополя на 11 февраля. Тогда-то комиссия и отберет двоих финалистов конкурса, ну а окончательное назначение – за депутатами городского совета.

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