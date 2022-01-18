А вы и не знали. В Госдуме перечислили «неявные» льготы, которыми могут воспользоваться россияне

Россиянам рассказали о льготах, о которых они могли не знать. Об этом сообщается на странице Госдумы в ВК. Отметим, что многое в этом списке может прозвучать в новинку.

Семьи с двумя и более детьми не должны платить НДФЛ при продаже квартиры для улучшения жилищных условий. При этом новое жилье с площадью больше предыдущего нужно приобрести не позднее 30 апреля 2023 года, а кадастровая стоимость не должна превышать 50 миллионов рублей. Также у семьи не должно быть жилья площадью на 50% больше новой.

Пенсионеры в РФ освобождены от налога на имущество.

Пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды I и II групп и семьи с детьми-инвалидами не должны платить налог с шести соток земли.

Кроме того, россияне могут оформить налоговый вычет с уплаты НДФЛ при покупке квартиры, оформлении ипотеки, оплаты обучения и медицинских услуг.

Детям до трех лет, а также детям из многодетных семей до шести лет, положены бесплатные лекарства. Их можно получить в аптеках для льготников по рецепту врача.

При оплате услуг ЖКХ право на льготы имеют семьи, чьи расходы на них превышают установленную в регионе максимально допустимую долю дохода. Также компенсации на услуги ЖКХ положены ветеранам, инвалидам и многодетным.

Семьи, где первый или второй ребенок родился с 1 января 2018 года, смогут получать ежемесячное пособие, если доход одного члена семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе.

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