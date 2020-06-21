Администрация Феодосии выступила за отмену разрешения на строительство под Кара-Дагом

После фиксации начала земляных работ на земельном участке у родника Лягушка, в рвйоне Коктебеля, под Кара-Дагом, администрацией Феодосии были направлены письма в адрес Керченской природоохранной прокуратуры, Службы строительного надзора Республики Крым и министерства имущественных и земельных отношений РК для обеспечения мероприятий по предотвращению строительства. Кроме того, подано заявление в Феодосийский городской суд об обеспечении иска об отмене ранее выданного Службой строительного надзора Республики Крым уведомления на начало работ.

Как уточнили в администрации Феодосии, вид разрешенного использования данного земельного участка — индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Нынешний собственник — четвертый выгодоприобритатель. Право на данный земельный участок возникло в 2005 году на основании решения 37-й сессии 4-го созыва Щебетовского сельского совета от 3.11.2005 г.

Нынешний собственник старое строение демонтировал. Получил уведомление от Службы строительного надзора РК о возможности строительства. Администрация города Феодосии градостроительный план земельного участка не выдавала. Собственник за ГПЗУ не обращался. Уведомление Службы получено по порядку не предусматривающему наличие ГПЗУ, — сообщили в администрации Феодосии.

Мало того, при анализе документов установлено, что земельный участок расположен в охранной зоне заповедника. Данная зона отображена в Правилах землепользования и застройки, утвержденных решением 121-й сессии городского совета 1-го созыва от 29.03.2019 г. №1171. Согласно Правилам строительство не предусмотрено. Собственнику земельного участка направлено предостережение о недопущении нарушения земельного и градостроительного законодательства и рекомендация остановить строительство. Строительство было остановлено на стадии планировки участка.

Однако 17 июня здесь был зафиксирован факт начала ведения строительных работ по устройству траншеи под устройство ленточного фундамента. На земельном участке присутствовала строительная техника. Собственнику указано на необходимость приостановки строительных работ.

Письма отправлены, иск подан. Отметим, что строительных работ на участке не зафиксировано.

В настоящее время собственником проводятся работы по поливу высаженных деревьев расположенных на участке, — рассказали в городской администрации.

Сообщается, что 23 июня, в Феодосии состоится заседание постоянной депутатской комиссии по градостроительству, архитектуре, земельным и имущественным отношениям, при участии представителей местной администрации, прокуратуры, руководителей Карадагского заповедника: По итогам этой встречи будут выработаны совместные решения о дальнейших действиях.

Самые спорные и проблемные моменты: собственно право на земельный участок и декларация о начале строительства. Насколько мы понимаем, у собственника все эти документы есть. Теоретически Госстройнадзор может приостановить строительные работы. А окончательную точку должен поставить суд. Но эта история может затянуться.

Ранее жители Коктебеля отправили коллективное обращение президенту страны Владимиру Путину с просьбой отменить незаконное разрешение на строительство и спасти от уничтожения уникальный родник в охранной зоне Карадагского природного заповедника.