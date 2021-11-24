Адвокаты экс-министра культуры Крыма Новосельской обжалуют ее арест

В Москве Басманный суд принял к рассмотрению апелляцию адвокатов экс-министра культуры Крыма Арины (Веры) Новосельской на ее двухмесячный арест (мера пресечения на время следствия).
В соответствии с размещенной информацией, апелляционная жалоба поступила в суд в среду 24 ноября 2021 года. Заседание, на котором будет рассмотрена жалоба, пока не назначено.
Напомним, Новосельскую обвиняют в получении взятки в размере 25 млн. рублей за «общее покровительство» компании «Меандр» при строительстве детского центра (театра кукол) в Симферополе. Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
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