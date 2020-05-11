Акция «Письма Победы» в Севастополе. Ветеранов поздравляют кадеты-нахимовцы

В Севастополе накануне Дня Победы, в рамках одноименного федерального проекта партии «Единая Россия» стартовала патриотическая акция «Письма Победы». Кадеты Севастопольского филиала президентского Нахимовского училища написали письма ветеранам Великой Отечественной войны с добрыми пожеланиями и благодарностью за подвиг.

В Севастополе акция проходит по инициативе регионального отделения партии «Единая Россия» и общественной приемной Председателя Партии Дмитрия Медведева.

Участники акции поздравляют ветеранов с Днем Великой Победы — передают им письма с поздравлениями. Нахимовцы — будущие защитники Отечества пишут благодарственные письма, в которых говорят героям спасибо за мирное небо над головой.

Отмечается, что поздравления ветеранам члены партии передают через родственников с соблюдением мер безопасности в условиях самоизоляции.