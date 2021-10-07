Аксёнов всерьез взялся за общественный транспорт Симферополя

Глава РК Сергей Аксёнов обсудил работу общественного транспорта Симферополя с главой администрации крымской столицы Валентином Демидовым. Результаты мониторинг подтверждают: практически на всех маршрутах имеются нарушения. В связи с этим в ближайшее время будет проведена встреча с перевозчиками, где будут определены условия для дальнейшей работы: если перевозчик допускает более 5 нарушений, контракт с ним расторгается.

Валентин Демидов уточнил, что с 15 октября будут проведены конкурсные процедуры по заключению контрактов по всем городским маршрутам. Недобросовестные перевозчики не будут допущены к работе. Одним из обязательных условий осуществления деятельности станет четкое соблюдение расписания движения общественного транспорта. В том числе в вечернее время.