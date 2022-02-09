Аксёнов выделит 155 миллионов рублей на ремонт дорог в симферопольской Строгоновке

В ходе рабочей встречи по итогам выезда в села Симферопольского района Глава РК Сергей Аксёнов сообщил, что из республиканского бюджета на ремонт дорог в селе Строгоновка будет выделено 155 млн. рублей.

Он акцентировал внимание, что по итогам выездной работы профильных министерств и ведомств в селах Симферопольского района необходимо определить пути решения основных проблем и сроки выполнения работ.

Также Глава Крыма указал, что представители ресурсоснабжающих организаций и подрядчики должны согласовывать планы выполнения работ с администрацией, а по окончании работ – приводить улицы в первоначальное состояние.

Когда подрядчики выходят на крупные объекты, просьба предусматривать компенсирующие мероприятия. Не только в Строгоновке такая ситуация, когда раскопаны улицы. Многие микрорайоны и поселки требуют внимания. Все будет восстановлено, детальные планы разместят на сайте администрации Симферопольского района, — сказал Аксёнов.

Министр строительства и архитектуры РК Карлен Петросян проинформировал, что до 1 апреля завершатся работы по прокладке сетей водоснабжения в селе Строгоновка, после чего будет возможно начать дорожные работы.

Министр топлива и энергетики РК Игорь Коринь сообщил о том, что до конца текущей недели в селе начнутся работы по техническому присоединению абонентов к электросетям.

Мы начинаем процесс подключения уличного освещения в данном населенном пункте, координируем действия с администрацией района. Кроме того, уже идут работы по модернизации и реконструкции электросетей в Строгоновке и восточной негазифицированной части села Заречного, которые планируется завершить до конца текущего года. Это позволит обеспечить качественное электроснабжение жителей с номинальными показателями энергии, — пояснил Игорь Коринь.

В ходе встречи стало известно, что до 1 сентября в симферопольской Строгоновке будет проведен капитальный ремонт улиц Миллет, Кестане, Дегерменкой, Куванчлы, Кысметли и переулка Тынч.

Всего будет отремонтировано 6,2 километров дорог, на что будут выделены средства из республиканского бюджета. Также до 1 июня запланировано грейдирование и отсыпка щебнем 35 километров улично-дорожной сети, — уточнил исполняющий обязанности министра транспорта РК Николай Лукашенко.

Отдельно обсудили жалобы на состояние дороги на село Живописное, поступившие от жителей села Акрополис. Сергей Аксёнов поручил в течение недели после наступления сухой погоды провести грейдирование данной дороги для обеспечения автобусного сообщения.

Глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк проинформировал о планах по строительству в Строгоновке детского сада, школы, дома культуры и физкультурно-оздоровительного комплекса, для которых уже определены участки. В ближайшую субботу состоится встреча с жителями для более детального обсуждения этого вопроса.

Также в ходе рабочей встречи было принято решение о проведении отсыпки щебня и ремонте водоотвода на улице Рябиновой села Мирное. Кроме того, в ближайшее время министерство транспорта РК рассмотрит возможность прокладки нового выезда из села на объездную трассу в районе ГУП РК «Черноморнефтегаз».

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